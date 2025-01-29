Тариф на газ в Украине с 1 февраля: сколько будет стоить кубометр

Тариф на газ в Украине с 1 февраля 2025 года не изменится. "Нафтогаз" утвердил стоимость голубого топлива по меньшей мере до конца отопительного сезона (апрель следующего года) – 7,96 грн.

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При этом на время, пока действует военное положение, пересматривать цену не будут, говорится в постановлении правительства №812. Постановление действует до мая 2025, однако также есть закон, запрещающий повышать тариф во время военного состояния.

Кроме "Нафтогаза", в Украине работают еще ряд поставщиков голубого топлива. Однако около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаза".

По данным обзора ГазПравды, на рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков – как и в декабре 2024 года. Из них 4 компании предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 5 поставщиков предлагают только годовую цену. Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн.

Месячная же (рыночная) стоимость колеблется от 8,46 до 19,99 грн за кубометр. Впрочем, еще раз напомним, что для более 98% бытовых потребителей газа продолжает действовать годовая цена от Нафтогаза – 7,96 грн за кубометр.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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