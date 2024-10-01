Тариф на газ с 1 октября: сколько придется платить за каждый кубометр

В Украине до конца апреля будущего года стоимость газа для населения не изменится. Однако количество компаний, снабжающих топливо бытовым потребителям, в сентябре сократилось. Так что с 1 октября будут действовать меньше предложений.

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Об этом сообщает издание ГазПравда. Кабинет министров официально продлил действие спецобязанностей (ПСО) по поставкам газа. Согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона , то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторов газораспределительных систем.

В зависимости от категории потребителей стоимость "голубого топлива" от Нафтогаза будет колебаться от 7 грн 42 коп до 16 грн 50 коп за кубометр. Для населения же газ и дальше будет стоить 7 грн 96 коп за куб.

Между тем в сентябре рынок газа для бытовых потребителей оставили сразу три компании: Полтавагаз Сбыт, ЭруЛюдям и АсканияЭнерджи.

Таким образом, на 30 сентября на рынке осталось 9 поставщиков. Стоимость кубометра газа для населения в октябре в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,96 до 9,99 грн.

Впрочем, подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или более 12 млн домохозяйств) газ сейчас поставляет именно Нафтогаз Украины. Его цена – 7,96 грн за кубометр – будет действовать для всех бытовых клиентов компании, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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