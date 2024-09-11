Тариф на газ с 1 октября: сколько будет стоить кубометр

В Украине тариф на газ с 1 октября не изменится. Цена будет составлять 7,96 грн для клиентов "Нафтогаза". А это около 98% всех украинских семей.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Как отмечают в Минэнерго, стоимость газа не изменится и в первом квартале 2025-го. Дело в том. что действующий тариф действует до мая следующего года. Действующий тариф продлили до 30 апреля 2025 года. "Мы понимаем важность стабильности в эти непростые времена, поэтому добросовестно придерживаемся своих обязательств перед нашими потребителями", – отмечают в газоснабжающей компании.

Еще несколько лет назад, до полномасштабной войны, вопрос тарифа на газ в Украине был не менее политизирован, чем сейчас вопрос тарифа на электроэнергию. Однако открытие рынка газа для населения, возможность выбирать поставщика газа, этот вопрос решил.

С началом полномасштабной войны рынок газа для населения фактически перестал существовать. Теперь почти все украинцы покупают голубое топливо у монополиста - "Нефтегаза". Еще в 2020-м "Нафтогаз" напрямую продавал газ только 2% украинцев. В стратегии "Нафтогаза", презентованной в 2021-м, речь шла о том, чтобы к 2025-му увеличить долю до 35%.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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