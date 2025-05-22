Тариф на газ с 1 июня: сколько будет стоить кубометр

В Украине тариф на газ составляет 7,96 грн за кубометр для 98% населения и с 1 июня 2025 года не изменится. Цена установлена до конца апреля 2026-го.

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Как отмечает "Нафтогаз", решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на газ. В то же время "Нафтогаз" призывает потребителей ответственно относиться к расчетам.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальна до 30 апреля 2026 года", – говорится в сообщении компании "Нафтогаз".

Кроме "Нафтогаза", в Украине работает еще ряд поставщиков голубого топлива. Однако около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаза".

В Меморандуме с МВФ говорится, что Украина должна в течение шести месяцев после завершения военного положения разработать план либерализации рынков газа и электроэнергии. Такие термины полностью соответствуют закону "О меморандуме...".

"Потенциальные мероприятия по реформированию, как только позволят условия, включают постепенное дополнительное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений), внешнее финансирование и прозрачную и исключительную прямую бюджетную поддержку ГП в энергетическом секторе при условии наличия бюджетных ресурсов. После завершения войны повестка дня реформ в энергетическом секторе среди прочего потребует возобновления и усиления конкуренции на оптовом и розничном рынках газа", – говорится в меморандуме.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Кабмин ранее продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Таким образом, по крайней мере, до этого времени украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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