Тариф на электроэнергию в Украине с октября изменится для части украинцев: сколько будем платить

В Украине уже с 1 октября изменится тариф на электроэнергию для тех, кто использует электрическое отопление. Тариф на первые 2000 кВт*ч для таких потребителей снизится с 4,32 до 2,64 грн за кВт*ч.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Таким образом, те украинцы, которые используют электроэнергию для отопления, смогут с 1 октября 2025-го до 30 апреля 2026-го платить за нее по следующим тарифам:

на объем потребления до 2000 кВт*ч включительно – 2,64 грн за кВт*ч,

за кВт*ч, на объем потребления свыше 2000 кВт*ч – 4,32 грн за кВт*ч.

"Например, если клиент, который пользуется тарифом "Электроотопление", в феврале будет потреблять 1800 кВт*ч, то его будут рассчитывать по тарифу 2,64 грн/кВт*ч: 1800 * 2,64 = 4 752 грн. Если же потребление составит 2300 кВт*ч, то платеж будет рассчитываться так: 2000 * 2,64 + 300 * 4,32 = 6 576 грн", – объясняют в одной из энергоснабжающих компаний.

Сколько платят за электроэнергию в соседних странах и будет ли повышение

Евростат летом опубликовал обновленные данные по стоимости электроэнергии в европейских странах. Как видно на графике, Украина с показателем 0,0886 евро (4,32 грн) за кВт*ч находится среди стран с относительно низким уровнем тарифа. Так, большинство стран платят за электроэнергию в пределах 0,12-0,22 евро.

Самая низкая стоимость – у стран Балканского и Кавказского регионов (Турция, Грузия, Сербия, Босния и Герцеговина). Украина расположена в группе с относительно низкими значениями: между Венгрией (0,0812) и Черногорией (0,0895).

При этом, украинский показатель существенно ниже среднего по всем странам (около 0,17 евро). Он также ниже, чем в большинстве стран ЕС, но близок к уровню Балканских стран (Албания – 0,0958, Сербия – 0,0792).

Стоит обратить внимание:

Тариф на электроэнергию в Украине остается на уровне 4,32 грн/кВт*ч .

в Украине остается на . Решение о повышении цен для населения пока не принимали .

. В НБУ уверены, что тарифы на коммунальные услуги в Украине должны стать рыночными.

Каким будет тариф на электроэнергию в Украине в следующем году, спрогнозировать крайне сложно. Четких планов у правительства пока нет. Зато есть оценки, основанные на прогнозах. Ряд СМИ озвучили данные письма Минэкономики №3011-02/30287-03 с уточненными сценарными условиями функционирования экономики на 2026-2028 годы. Он предусматривает подорожание тока на 10-20% ежегодно.

Поэтому стоимость электроэнергии, согласно прогнозу, может вырасти:

в 2026-м с 4,32 грн на 10-20% (ориентировочно до 4,75-5,18 грн за кВт*ч);

в 2027-м цена, если верить прогнозу, может вырасти до 5,22-6,2 грн за кВт*ч;

в 2028-м тариф будет до 5,7-7,44 грн за кВт*ч.

Отметим, что это лишь прогнозы. Какой цена будет на самом деле, сейчас не известно. При этом, прогнозы, которые разрабатывают в правительстве, часто не реализуются. То, что тарифы на электроэнергию могут расти, также прогнозировали и в НБУ. Речь идет о прогнозе, который изложен в инфляционном отчете.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

