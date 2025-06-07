Тариф на электроэнергию в Украине с 1 июля: сколько будет стоить кВт*ч

В Украине тариф на электроэнергию с 1 июля не изменится и будет оставаться на уровне 4,32 грн за кВт*ч. При этом в среднем семья из трех человек за месяц заплатит за электроэнергию 712,8 грн.

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Согласно постановлению правительства №480 от 29.04.2025, стоимость электроэнергии менять не планируют как минимум до октября 2025-го. В среднем семья в Украине тратит 165 кВт*ч в месяц, за это придется заплатить 712,8 грн.

Меньше могут платить владельцы двухзонных счетчиков. Они могут с 23.00 до 07.00 платить за электроэнергию вдвое меньше: 2,16 грн за кВт*ч вместо 4,32 грн. Если 30% электроэнергии с двухзонным счетчиком тратить ночью, то за месяц можно заплатить за ток 605,88 грн.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны надо будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Как сэкономить на электроэнергии?

Ранее сообщалось и о других способах сократить расходы на электроэнергию. Для этого стоит завести простые привычки и следовать таким советам.

Выключение света и электроприборов

Один из самых очевидных и эффективных способов сэкономить электроэнергию - это выключать свет, когда вы выходите из комнаты. Это касается не только ламп, но и бытовых приборов, которые часто остаются включенными без надобности, например телевизоры, зарядные устройства и другие электрические приборы. Важно помнить, что даже небольшие устройства, оставленные включенными, потребляют электричество, что в результате увеличивает счета.

Использование энергоэффективных режимов

Многие современные бытовые приборы имеют специальные энергоэффективные режимы. Использование таких настроек позволяет снижать уровень потребляемой электроэнергии, при этом сохраняя их эффективность. Например, стиральные машины и посудомоечные машины имеют режимы с низким потреблением энергии, которые значительно снижают расходы без ущерба для результата. Переход на энергоэффективные режимы - это один из простых и действенных способов сбережения.

Дополнительные меры для сохранения энергии

Кроме привычных методов, можно применять и другие способы для сохранения тепла в доме. Например, утепление здания, использование энергосберегающих окон, уплотнение дверей и окон - все эти меры помогут значительно снизить потери тепла и, соответственно, уменьшить потребление энергии.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали присылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем.Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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