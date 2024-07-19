Тариф на электроэнергию в Украине: когда его могут повысить и сколько будем платить в июле

В Украине стоимость электроэнергии с июня увеличилась с 2,64 до 4,32 грн за кВт*ч. И хотя в соцсетях активно распространяют фейки о планах очередного повышения цен на ток, на самом деле тариф будет сохраняться, по меньшей мере, до мая 2025-го. При том, согласно данным Евростата, украинцы платят за ток едва ли не меньше всего в Европе. Среди жителей Европы дешевле ток обходится только боснийцам и грузинам.

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О том, как сформирован тариф на электроэнергию и где меньше платят за ток, читайте в материале OBOZ.UA.

Как посчитали тариф в 4,32 грн и почему так дорого?

Украинцы получат электроэнергию из собственной генерации (это дешевая атомка, относительно дорогая гидроэнергетика, ТЭС и дорогая ветряная и солнечная энергия) и за счет импорта. Данные о том, что себестоимость производства электроэнергии на АЭС это копейки – фейк. По данным Минэнерго, себестоимость производства по состоянию на 2024 год составляет 1,7 грн за кВт*ч (это только производство, не путать с полным тарифом).

Себестоимость 1 кВт*ч "Энергоатома" составляет 1,7 грн (с НДС без учета ПСО). Еще 3,25 грн за кВт*ч по НДС – расходы на передачу, распределение и поставку (тариф на передачу составляет 0,63 грн за кВт-ч, а также сюда заложена прибыль ОСР и Укрэнерго на развитие сетей). То есть производственная себестоимость государственной атомной энергии с доставкой потребителю составляет минимум 4,65 грн, что немного выше нового тарифа.

Если к 1,7 грн. стоимости производства прибавить 0,63 грн (тариф на передачу), 1,88 грн. (тариф на распределение), 0,11 грн. (тариф на поставку). В сумме это 4,32 грн – действующий тариф на электроэнергию. В "Энергоатоме" также заявляют, что себестоимость генерации составляет 1,7 грн. Однако конечный тариф по их подсчетам должен быть даже выше.

"Еще 3,25 грн за кВт-ч по НДС – затраты на передачу, распределение и поставку (тариф на передачу составляет 0,63 грн за кВт-ч, а также сюда заложена прибыль ОСР и Укрэнерго на развитие сетей). То есть производственная себестоимость государственной атомной энергии с доставкой потребителю составляет минимум 4,65 грн", – заявили в компании.

Так тариф не будут поднимать, должно ли быть 7 грн за кВт*ч?

Тариф был принят до мая 2025-го. До этого момента его не будут просматривать, пояснили OBOZ.UA в Минэнерго. По всей вероятности, в следующем году стоимость электроэнергии будет зависеть от целого ряда факторов и сейчас, в условиях полномасштабной войны, это практически невозможно спрогнозировать.

При этом отключения никак не зависят от тарифа. До повышения цен в соцсетях распространяли теорию сговора о том, что электроэнергию отключают, чтобы "подготовить" к росту цен. Мол, лучше платить больше, но иметь доступ к току. Однако с наступлением жары в июле ситуация с отключениями только обострилась, несмотря на повышение тарифа с июня.

Сейчас средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (Base) – 4,73 грн за кВт*ч. Если же к этой стоимости добавить транспортировку, то можно утверждать, что рыночная цена на электроэнергию составляет 7,5 грн. Однако далеко не во всех странах Европы для формирования тарифа для населения ориентируются именно на рыночную стоимость. В Украине цена тока для населения никогда не была на рыночном уровне.

Правда ли, что в Европе дешевле, чем в Украине?

Нет, действительно стоимость электроэнергии в Украине остается на значительно меньшем уровне, чем в большинстве стран Европы и всех стран ЕС. Недавно Евростат опубликовал свежую статистику. Если сравнить цены на вторую половину прошлого года в странах Европы и действующую стоимость тока для населения, то окажется, что в Украине едва ли не самый дешевый ток в Европе.

Средняя цена в странах ЕС – 0.2847 евроцентов за кВт*ч (12,88 грн), в то время как в Украине – 0.095 евроцентов (4,32 грн). Самая дорогая электроэнергия в Германии – 0,4 евроцента (18,10 грн). На втором месте Ирландия там за каждую кВт*ч приходится платить 0,379 евроцентов (17,15 грн).

Евростат также учитывает цены в Турции (кандидат в ЕС). Там электроэнергия стоит всего 0,0562 евроцента (2,54 грн). В Боснии и Герцоговине – 0,0845 евроцента (3,82 грн). Украина даже после подорожания остается страной с самым дешевым током.

Сколько придется платить в июле?

В июле украинцы будут платить за электроэнергию, потребленную в июне. Это первый месяц, когда можно будет ощутить результат пересмотра цен.

Как изменится месячная платежка за июнь по сравнению с платежкой за май:

если вы используете 170 кВт*ч в месяц. Вместо 448,8 грн в месяц придется платить 734,4 грн.

Вместо если вы используете 400 кВт*ч в месяц. Вместо 1056 грн в месяц придется платить 1728 грн.

Отметим, что среднее потребление электроэнергии по стране составляет 170 кВт*ч. То есть, каждая семья заплатит за ток примерно на 285,6 грн больше. Хотя суммы в платежках увеличиваются, в условиях значительного дефицита тока, а также летнего роста потребления из-за жары, также в июле значительно увеличилась и продолжительность отключения тока.