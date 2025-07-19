Тариф на электроэнергию в августе: озвучена стоимость кВт*ч

В Украине тариф на электроэнергию 1 августа не изменится и будет составлять 4,32 грн за кВт*ч. В ночной период часть украинцев может платить за электроэнергию меньше.

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Кабинет Министров еще 31 мая одобрил решение о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электроэнергии, согласно которому устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч с 01 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года.

Как отмечают в Минэнерго, "ночной тариф" (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) будет составлять 2,16 грн/кВт*ч. Поэтому владельцы двухзонных счетчиков будут продолжать платить вдвое меньше за электроэнергию, потребленную с 23:00 до 7:00.

Любой потребитель электроэнергии имеет право купить многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. А с трехзонным счетчиком действуют три тарифа:

с 23:00 до 07:00 (ночной) – 1,728 грн/кВт*ч;

7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн/кВт*ч;

8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн/кВт*ч.

Трехзонный счетчик следует устанавливать, только если у вас значительное потребление и вы можете контролировать период потребления, например, не пользоваться током с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00.

Напомним, Кабинет Министров Украины постановлением № 632 от 31.05.2024 установил для всех жителей Украины единую фиксированную цену на электроэнергию - 4,32 грн/кВт*ч независимо от объема потребления.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали присылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем.Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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