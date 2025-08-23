Тариф на электроэнергию с 1 сентября изменят: кто заплатит больше

В Украине с 1 сентября увеличится тариф на электроэнергию для крупных промышленных потребителей. Для бытовых потребителей продолжит действовать тариф 4,32 грн/кВт*ч. Стоимость тока для них зафиксирована постановлением правительства № 632. Текущий тариф сохранится как минимум до 31 октября 2025 года.

Видео дня

НКРЭКУ планирует повысить тарифы на распределение для ряда компаний-операторов систем распределения с 1 сентября 2025 года. Главной предпосылкой этого является необходимость в погашении долгов перед оператором системы передачи "Укрэнерго" и направления средств на подготовку к отопительному сезону, сообщает ExPro.

По расчетам ExPro, тарифы на услуги по распределению для потребителей первого класса напряжения планируется увеличить в среднем на 14%, для второго класса напряжения - на 23%. Больше всего могут вырасти тарифы для таких ОСР, как Ровнооблэнерго, Кировоградоблэнерго и Хмельницкоблэнерго. Меньше всего – для Черниговоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Львовоблэнерго.

Также, с 1 октября планируется пересмотреть тарифы на распределение для компаний, которые работают в прифронтовых регионах. В частности, речь идет о Запорожьеоблэнерго, Николаевоблэнерго, Сумыоблэнерго, Харьковоблэнерго и ПЭЭМ ЦЭК. На заседании 26 августа регулятор планирует одобрить соответствующие проекты постановлений.

Тариф на свет: сколько заплатит население в сентябре

Поскольку стоимость электроэнергии не изменится, семья из трех человек в среднем заплатит за месяц 562-734 грн. Вот как мы это подсчитали:

если есть газовая плита, норматив потребления электроэнергии на семью из трех человек – 130 кВт*ч, если нет газовой плиты – 170 кВт*ч.

на семью из трех человек – 130 кВт*ч, если нет газовой плиты – 170 кВт*ч. учитывая стоимость электроэнергии в 4,32 грн/кВт*ч, за месяц в среднем придется платить 561,6 грн, если есть газовая плита, и 734,4 грн в месяц, если нет газовой плиты.

Как платить за электроэнергию меньше

Установить многозонный счетчик

С двухзонными счетчиками с 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит вдвое дешевле – 2,16 грн за кВт*ч вместо 4,32 грн.

счетчиками с 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит вдвое дешевле – вместо 4,32 грн. Если 30% электроэнергии с двухзонным счетчиком тратить ночью, то за месяц при среднем потреблении можно заплатить уже сто гривен меньше.

С трехзонным счетчиком действуют три тарифа: – с 23:00 до 07:00 (ночной) – 1,728 грн за кВт*час; – с 7:00-8:00 / 11:00-20:00 / 22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн за кВт*ч; – с 8:00-11:00 / 20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн за кВт*ч.

счетчиком действуют три тарифа: Трехзонный счетчик подойдет тем, кто "сжигает" много электричества и при этом может четко контролировать период использования электроприборов.

Для установки многозонного счетчика необходимо обратиться к поставщику электроэнергии и заказать подключение многозонного счетчика. Придется заплатить и за счетчик. Процедура перехода на многозонный тариф может занять несколько недель.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам назвали тариф на газ с 1 августа. Также людям с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!