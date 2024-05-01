Тариф на электроэнергию с 1 мая: сколько будет стоить кВт*ч

В Украине тариф на электроэнергию с 1 мая составит 2,64 грн за кВт*ч. Правительство продлило действие льготной цены на свет для населения. Просмотр цен ожидается только в июне. Сейчас разрабатывается несколько вариантов возможного пересмотра тарифов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Таким образом, по меньшей мере, к лету украинцы будут получать электричество по нынешней цене. Таким образом, за май семья из трех человек, живущая в квартире с электроплитой и бойлером и потребляющая 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, заплатит за свет 792 грн. Однако это при условии, что у нее нет двухтарифного счетчика.

Как легально экономить сотни гривен на электроэнергии

В то же время установка двухтарифного счетчика "день-ночь" позволит сэкономить на свете до 260 грн (при потреблении тех же 300 кВт*ч). Ведь за потребленную ночью электричество нужно будет платить вдвое меньше – 1,32 грн/кВт*ч.

Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени. Да:

ночь в плане учета электричества длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного;

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

Окупаемость двухзонного счетчика ценой 3000 грн за такое потребление составит около года, после чего начнется чистая экономия. Впрочем, следует также учитывать, что тарифы могут быть повышены. И тогда срок окупаемости сократится.

Двухзонный счетчик можно купить самостоятельно или у своего оператора электроэнергии при заказе услуги по замене счетчика. Впрочем, перед самостоятельной покупкой прибора все равно придется обратиться в компанию, которой вы платите за свет – там скажут, какие модели подходят.

Как повысят цену

Уже сейчас начались обсуждения возможного повышения стоимости электроэнергии. После серии атак заместитель министра энергетики Светлана Гринчук едва ли не впервые от имени правительства публично заявила, что повышение тарифов может произойти. "Немножечко наверняка придется откорректировать, чтобы у нас была возможность хоть как-то покрывать то восстановление и ремонты, которые необходимы", – сказала Гринчук в эфире национального телемарафона.

С похожей коммуникацией выступил и глава профильного комитета Совета Андрей Герус. "Именно сегодня такого решения нет. Но речь идет об обсуждении всех этих источников", – пояснил он.

"Точно могу сказать, что повышать тарифы в мае не будут. Решение требует значительного обсуждения и согласования, это невозможно быстро сделать. И также не будет сильного подорожания. Рассказы о тарифе в 5 грн или даже в 4 грн – дезинформация", – рассказывает OBOZ. .UA собеседник в правительстве.

Как видно на графике, тариф для населения не менялся с октября 2021 года до июня 2023 года. Решение было принято исключительно из-за необходимости возобновлять энергосистему после обстрелов. Ущерб, нанесенный Россией последними обстрелами, еще считают. Однако речь может идти о миллиардах долларов.

Только ДТЭК объявила о поражении на сумму около 230 миллионов долларов. При этом РФ уничтожила две ТЭС компании "Центрэнерго" (Трипольская и Змиевская). Значительные впечатления нанесли и ДнепроГЭС. Только за счет тарифа компенсировать ущерб невозможно. Прежде всего, средства на восстановление энергосистемы выделяют международные партнеры. Однако и они задают вопросы.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергии в мае не проводят. При этом решение должно быть принято правительством, а не Нацкомиссией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!