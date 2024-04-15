В Кабмине приняли решение по горячей воде: потянут ли производители цену на газ для ее подогрева

Кабинет министров продлил действие постановления №812 о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке природного газа. Теперь она будет действовать по крайней мере, до 31 августа 2024 года. Это значит, что производители горячей воды в течение лета смогут получать газ по льготной цене.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Предыдущий же срок действия постановления истекал 15 апреля. И, как предупреждали, например, в Чернигове, существовала угроза прекращения централизованной поставки горячей воды в межотопительный период – ведь "стоимость природного газа [могла стать] неподъемной для теплоснабжающих предприятий".

Теперь же этого не произойдет. Ведь механизм ПСО обязывает "Нафтогаз Трейдинг" продавать газ поставщикам тепла и горячей воды для населения по прежней фиксированной цене – 7 420 грн за тысячу кубометров.

Вместе с тем, сам "Нафтогаз Трейдинг" обязали до 1 мая предоставить список компаний, с которыми заключены договоры на поставку газа на межотопительный период. И ежемесячно информировать об объеме задолженности за него.

Сколько нужно будет заплатить за газ за март

В то же время, за март украинцы заплатят за газ по тем же тарифам, что и в предыдущие месяцы. Соответственно, при прежнем потреблении топлива, цифры в платежке за него не изменятся.

Однако из-за того, что в стране нет единого тарифа на газ, поставщики могут выставлять собственные расценки. Так, по данным ГазПравды, в марте они колебались от 7,7 до 9,99 грн за кубометр:

"ЭРУ Людям" – в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Впрочем, не стоит забывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. И она разная в разных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, клиенты "Нафтогаза" могут снизить свой счет за газ, получив скидку в 1%. Для этого им нужно вовремя рассчитываться с компанией –до 15-го числа каждого месяца.

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