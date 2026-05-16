Тариф на электроэнергию с 1 июня: сколько будет стоить кВт*ч

Тариф на электроэнергию в Украине с 1 июня не изменится. За каждый кВт*час придется платить 4,32 грн. В правительстве не рассматривают варианты повышения цен.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Так, премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщила, что правительство пока не рассматривает возможности повышения тарифа на электроэнергию для населения – поэтому, есть основания полагать, что с 1 мая электроэнергию украинцам будут подавать по текущему тарифу. По ее словам, в условиях постоянных отключений это было бы странным решением.

"Повышение тарифов для населения было бы очень странным решением. Особенно в условиях дефицита электроэнергии. Изменение цены сейчас не ко времени", – заявила несколько дней назад во время общения с журналистами премьер-министр Юлия Свириденко.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны надо будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Что будет с тарифом на газ

Как и тариф на доставку, так и тариф на сам газ пересматривать во время военного положения не могут по закону. В то же время и в правительстве, и в "Нафтогазе" понимают, что в мирное время удерживать такую цену не удастся. Международные партнеры уже сейчас говорят о том, что у украинской власти уже должен быть разработан план выхода на рыночные цены после войны.

До полномасштабной войны был достигнут значительный прогресс в этом вопросе. "Нафтогаз" продавал голубое топливо примерно 10% населения, работали разные поставщики газа и можно было самостоятельно выбирать, у кого покупать голубое топливо. Также были разные тарифы. Однако ситуация кардинально изменилась. Сейчас "Нафтогаз" поставляет голубое топливо практически всем потребителям (98%), а тариф регулируется постановлением правительства (на период действия военного положения еще и законом).

Каким может быть тариф сейчас, никто даже не считал. Сравнивать с ценами в ЕС или на открытом рынке нецелесообразно. Часть потребности в газе покрывает собственная добыча, она требует значительных инвестиций (особенно с учетом атак агрессора на газовую инфраструктуру).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м тарифы на газ могут измениться только в случае, если как минимум в первой половине года закончится полномасштабная война. В правительстве уже готовятся к пересмотру цен, однако пока нет даже приблизительного видения, каким должен быть тариф. Повышение до той стоимости, которая может считаться рыночной, спровоцирует рост долгов. Резкого роста стоимости, вероятно, не будет.

