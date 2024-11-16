Тариф на электроэнергию с 1 декабря: сколько будет стоить каждый кВт*ч

В Украине действуют сразу несколько тарифов на электроэнергию. Для большинства с 1 декабря стоимость тока не изменится и составит 4,32 грн за кВт*ч, при том для тех, у кого есть электрическое отопление, стоимость будет составлять 2,64 грн.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Так, во время отопительного сезона (до апреля включительно) стоимость тока будет меньше. Постановление Кабмина предусматривает сниженную цену для установивших электроотопительные установки с соблюдением требований законодательства.

"В частности, такие потребители с 1 октября по 30 апреля будут платить за электроэнергию по 2,64 грн/кВт∙ч, но при условии, что в течение месяца будет использовано не более 2000 кВт*ч. Если потребление окажется выше, счет будет выставлен по 4 ,32 грн/кВт*ч", – объясняют на сайте одного из поставщиков.

Постановление Кабмина предусматривает пониженную цену для населения, установившее электроотопительные установки с соблюдением требований законодательства. В частности, такие потребители с 1 октября по 30 апреля будут платить за электроэнергию по 2,64 грн/кВтч, но при условии, что в течение месяца будет использовано не более 2000 кВтч. Если потребление окажется выше, счет будет выставлен по 4,32 грн/кВт∙ч.

Какие еще тарифы действуют

Платить меньше электроэнергии можно владельцам многозонного счетчика. Так, с двухзонным тарифом в период с 23:00 до 07:00 можно платить за ток вдвое меньше: 2,16 грн. А с трехзонным счетчиком действуют три тарифа:

тариф с 23.00 до 07.00 (ночной) – 1,728 грн за кВт*ч;

тариф с 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн за кВт*ч;

тариф с 8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн за кВт*ч.

Трехзонный счетчик следует устанавливать только если у вас значительное потребление и вы можете контролировать период потребления, например, не пользоваться током с 08.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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