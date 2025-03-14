Тариф на электроэнергию с 1 апреля: сколько будет стоить каждый кВт*ч

В Украине с 1 апреля тариф на электроэнергию не изменится и останется на уровне 4,32 грн за кВт*ч. При этом собеседники в правительстве утверждают, что стоимость тока вообще не планируют пересматривать как минимум в этом году.

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Стоимость электроэнергии зафиксирована постановлением правительства №632 от 31.05.2024 до конца апреля. То есть уже с 1 мая 2025 года правительство должно либо увеличить стоимость электроэнергии, либо продлить срок действия постановления еще на год.

"В этом году вообще нет таких планов. Сейчас вообще вопрос тарифов не ко времени. После окончания войны, или уже со следующего года. Если ничего критически не произойдет", – рассказывает OBOZ.UA высокопоставленный сотрудник правительства.

Однако некоторые тарифы все же изменятся с мая, но не для всех

С 1 мая отменят специальный тариф на электроэнергию для тех, кто имеет электрическое отопление. Сейчас тариф для такой категории составляет 2,64 грн за кВт*ч на 2000 кВт*ч в месяц (начиная с 2001 кВт*ч нужно платить полный тариф). С 1 апреля тариф, в том числе для такой категории, составит 4,32 грн за кВт*ч.

Как говорится в объяснении Yasno, Кабинет Министров Украины постановлением №37 от 17 января 2025 обновил порядок применения фиксированной цены на электроэнергию для потребителей, пользующихся электроотоплением. Так, для населения и коллективных бытовых потребителей с электроотоплением в период с 1 октября по 30 апреля включительно будут действовать следующие тарифы:

На объем потребления до 2000 кВт*ч включительно – 2,64 грн за кВт*ч,

На объем потребления свыше 2000 кВт*ч – 4,32 грн за кВт*ч.

К примеру, если клиент, пользующийся тарифом "Электроотопление", в феврале будет потреблять 1800 кВт-ч, то его будут рассчитывать по тарифу 2,64 грн за кВт-ч: 1800*2,64 = 4 752 грн. Если же потребление составит 2300 кВт-ч, то платеж будет рассчитываться следующим образом: 2000*2,64 + 300*4,32 = 6 576 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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