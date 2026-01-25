Света нет, а суммы в платежках продолжат расти: украинцам рассказали о причинах

В Украине высокие суммы в платежках за электроэнергию сохраняются из-за оплаты за предыдущий месяц, начисления по среднему показателю и роста потребления после отключений. Даже при жестких графиках света счета не уменьшатся без реальной экономии и своевременной передачи показаний счетчика.

Об этом рассказал генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко во время эфира на "Суспільному". Первый фактор, на который он обращает внимание – это особенность расчетного периода .

В Украине потребители оплачивают электроэнергию, использованную в предыдущем месяце. То есть счета, которые украинцы получают в январе, фактически отражают декабрьское потребление. В декабре погодные условия были более холодными, а ограничения электроснабжения – менее длительными или неравномерными.

Именно поэтому цифры в платежках могут выглядеть неожиданно высокими. По словам Коваленко, реальный эффект от январских отключений киевляне и жители других регионов смогут увидеть только в февральских счетах. В то же время даже тогда сумма будет зависеть не только от графиков, но и от того, как именно домохозяйство пользовалось электроэнергией.

Вторая распространенная причина больших сумм в платежках – несвоевременная передача показаний счетчика. Если потребитель не подает актуальные данные в установленные сроки, энергокомпания не видит реального объема использованной электроэнергии.

В таком случае система автоматически начисляет плату по среднему показателю потребления. Этот показатель формируется на основе предыдущих периодов, когда свет был доступен более стабильно. В результате даже при длительных отключениях в текущем месяце клиент получает счет, который не отражает реальной ситуации в квартире или доме. Именно поэтому энергетики настаивают: передача показаний счетчика – критически важна, особенно в условиях энергетического кризиса.

Третья причина – наименее очевидна, но, по словам руководителя YASNO, чрезвычайно распространена. Речь идет об изменении поведения самих потребителей. Данные компании свидетельствуют, что массовые отключения не всегда приводят к экономии электроэнергии.

По статистике, приведенной Коваленко на примере Киева, около 50% потребителей вообще не уменьшили объемы использования электроэнергии. Еще 26% клиентов, наоборот, начали потреблять больше. Это объясняется активным использованием зарядных станций, аккумуляторов, павербанков и одновременным включением энергоемких приборов в часы, когда электроснабжение восстанавливается. Лишь 24% домохозяйств реально сократили потребление.

Фактически многие украинцы "догоняют" бытовые дела, запускают стиральные машины, бойлеры, обогреватели, заряжают всю технику сразу. В итоге экономия, полученная во время отключений, нивелируется пиковой нагрузкой в часы со светом.

Подытоживая, в YASNO отмечают, что сумма в платежке всегда напрямую зависит от того, сколько электроэнергии прошло через счетчик. Если фактическое потребление не сократилось, то даже многочасовые блэкауты не гарантируют уменьшения расходов.

Энергетики допускают, что счета за февраль могут быть несколько ниже, однако только при условии изменения поведения потребителей. Рациональное использование электроэнергии, равномерная нагрузка и своевременная передача показателей остаются ключевыми факторами, которые могут реально повлиять на сумму в платежке.

