Света не будет по 7,5 часов: опубликованы новые графики для Киева на воскресенье

В Киеве в воскресенье, 9 ноября, будут применяться графики стабилизационных отключений электроэнергии, вызванные российскими обстрелами нашей энергетической инфраструктуры. Свет будут выключать во всех шести очередях бытовых потребителей.

Обновленную информацию опубликовала пресс-служба ДТЭК в Telegram-канале около 19:30 субботы. Не исключено, что графики снова изменятся, особенно в случае новых ударов государства-террориста РФ; также возможны аварийные отключения.

В отдельных очередях общее время без электроснабжения достигнет 13 часов 30 минут в сутки (периоды отключений будут чередоваться с подачей электроэнергии). Это наиболее жесткие ограничения, которые коснутся не всех. Минимальное общее время без света – 11 часов.

Самый длинный запланированный период непрерывного отключения электроснабжения – 7 часов 30 минут.

Киев: первая, вторая и третья очереди

Киев: четвертая, пятая, шестая очереди

Энергетики призывают жителей столицы экономить электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных приборов (например, бойлер, кондиционер, стиральную машину, обогреватель).

Как узнать свою группу отключений

Узнать свою подгруппу и проверить графики стабилизационных отключений и сроки возвращения света можно на сайте компании ДТЭК, в ее чат-ботах в Viber, Telegram и в приложении "Киев Цифровой". Для этого надо указать адрес, который вас интересует.

Как писал OBOZ.UA, 9 ноября меры ограничения потребления в большинстве регионов Украины будут применяться в течение всех суток. Речь идет об отключении света объемом от двух до четырех очередей.

