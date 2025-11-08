Отключений будет больше: в "Укрэнерго" показали график на 9 ноября
В Украине 9 ноября меры ограничения потребления в большинстве регионов Украины будут применяться в течение всех суток. Речь идет об отключении объемом от двух до четырех очередей.
Об этом говорится сообщении "Укрэнерго". В компании отметили, что для населения будут действовать такие отключения:
- с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей
Для промышленности:
- с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей
"Внимание! Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – отмечают в компании.
Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
