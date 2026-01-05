Света не будет местами по 9,5 часов: обнародованы графики отключений для Киева на вторник

В Киеве во вторник, 6 декабря 2026 года, продолжатся плановые отключения электроэнергии. Ограничения будут касаться части бытовых потребителей в разных районах города и продлятся местами до 9,5 часов. При этом все группы киевлян они не охватят, а режим будет мягче, чем накануне.

Видео дня

Актуальные расписания накануне обнародовала пресс-служба ДТЭК. Компания разместила информацию в своем Telegram-канале, указав временные промежутки для каждой группы потребителей. Согласно опубликованным данным, самые длинные отключения могут длиться почти до 10 часов в сутки, но непрерывно свет не будет исчезать на все это время.

В профильных службах объясняют, что графики формируют с учетом баланса в энергосистеме и текущего уровня потребления. В некоторых районах Киева свет могут выключать один или несколько раз в сутки, в зависимости от принадлежности к конкретной группе. Жители уже привыкли сверяться с обновлениями, и некоторые, как говорят в комментариях, пытаются планировать быт наперед, хотя это не всегда удобно.

Когда в Киеве не будет света?

Представители энергетических компаний призывают киевлян следить за официальными сообщениями и не полагаться на неофициальные списки. Ведь графики могут корректироваться в течение дня, если меняется нагрузка или появляются технические причины.

Подчеркнем: графики могут обновиться, а в случае новых российских ударов не исключены аварийные ситуации, когда запланированное расписание больше не будет действовать.

Где проверить актуальный график и узнать свою очередь отключений в столице?

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Абоненты могут узнать о графиках отключений и с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут выключить свет.

Есть еще один вариант – можно обратиться по телефонам:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Как ранее писал OBOZ.UA, согласно заявлению "Укрэнерго", в большинстве областей Украины будут применять графики почасовых отключений электроэнергии для населения, а также графики ограничения мощности для промышленности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!