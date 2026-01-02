Отключения света будут у большинства: "Укрэнерго" объявило новый график на субботу
В субботу, 3 января, в большинстве областей Украины будут применять графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Их время действия и продолжительность будет зависеть от той или иной области.
Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 2 января. Для бизнеса и промышленных потребителей также в большинстве регионов будут введены графики ограничения мощности.
В на левобережье Киева и Киевской области, а также в Одесской областей сохраняются риски отключений не по графикам. Узнать график для своего региона можно на официальных ресурсах облэнерго (ссылки – в таблице ниже).
В то же время в некоторых областях отключений не будет, поскольку там нет проблем ни с наличием электроэнергии, ни с ее передачей. Как уже объясняли энергетики, почти в каждом регионе ведутся аварийно-восстановительные работы после массированных и локальных российских атак. Но уровень повреждений энергообъектов в разных областях сильно неодинаков.
В регионах, которые враг атакует реже и они расположены дальше от линии столкновения, энергоинфраструктура менее повреждена. Восстановить ее, как правило, удается легче и быстрее. Кроме того, через западные области в Украину заходит импорт электроэнергии из соседних европейских государств, которую сразу можно распределять потребителям.
При этом, как сообщили в "Укрэнерго", в январе Украина получила возможность импортировать больше электроэнергии из ЕС. Максимальная пропускная способность межгосударственных линий выросла с 2150 до 2450 МВт.
В то же время в компании напомнили, что импорт зависит не только от технических возможностей, но и от цен на электроэнергию в Украине и странах ЕС. Однако даже с учетом этого суточные объемы импорта уже превысили рекорд прошлого года.
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
