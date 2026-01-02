Отключения света будут у большинства: "Укрэнерго" объявило новый график на субботу

В субботу, 3 января, в большинстве областей Украины будут применять графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Их время действия и продолжительность будет зависеть от той или иной области.

Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 2 января. Для бизнеса и промышленных потребителей также в большинстве регионов будут введены графики ограничения мощности.

В на левобережье Киева и Киевской области, а также в Одесской областей сохраняются риски отключений не по графикам. Узнать график для своего региона можно на официальных ресурсах облэнерго (ссылки – в таблице ниже).

В то же время в некоторых областях отключений не будет, поскольку там нет проблем ни с наличием электроэнергии, ни с ее передачей. Как уже объясняли энергетики, почти в каждом регионе ведутся аварийно-восстановительные работы после массированных и локальных российских атак. Но уровень повреждений энергообъектов в разных областях сильно неодинаков.

В регионах, которые враг атакует реже и они расположены дальше от линии столкновения, энергоинфраструктура менее повреждена. Восстановить ее, как правило, удается легче и быстрее. Кроме того, через западные области в Украину заходит импорт электроэнергии из соседних европейских государств, которую сразу можно распределять потребителям.

При этом, как сообщили в "Укрэнерго", в январе Украина получила возможность импортировать больше электроэнергии из ЕС. Максимальная пропускная способность межгосударственных линий выросла с 2150 до 2450 МВт.

В то же время в компании напомнили, что импорт зависит не только от технических возможностей, но и от цен на электроэнергию в Украине и странах ЕС. Однако даже с учетом этого суточные объемы импорта уже превысили рекорд прошлого года.

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, 2 января введены отключения электроэнергии по всей Украине. Также применяются ограничения мощности для промышленности.

