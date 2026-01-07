Света не будет местами 8,5 часов: обнародованы графики отключений для Киева на четверг

В четверг, 8 января, на всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений электроэнергии для населения, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Соответствующие отключения запланированы и для Киевской области.

В столичном регионе почасовые отключения света на 8 января есть во всех шести очередях потребителей. Таким образом, электроэнергия будет отсутствовать в среднем от 5 до 8 часов в сутки. По крайней мере, так указано в соответствующих графиках ДТЭК.

Графики отключений для Киевской области

Причиной введения мер по ограничению потребления электроэнергии являются последствия массированных российских ракетных атак на энергообъекты страны.

Где узнать о своей очереди

Узнать, к какой очереди и подгруппе относится ваше жилье, можно здесь.

Также графики отключения света и соответствующие очереди можно посмотреть на официальной странице ДТЭК Киевские электросети, и в приложении "Киев цифровой" во вкладке "Городские сервисы" – "ДТЭК свет". Там нужно добавить адрес своего дома.

В ДТЭК призывают потребителей экономно пользоваться электроэнергией в часы, когда свет подается согласно графику, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему. А в случае изменений в графиках обещают оперативно информировать об этом.

Отключения света могут усилить

Как рассказал генеральный директор АО "Оператор рынка" Александр Гавва, украинцам следует быть готовыми к усилению мер ограничения потребления электроэнергии. Причем даже при отсутствии российских обстрелов – по словам энергетика, достаточно будет ухудшения погодных условий.

Впрочем, отметил он, в случае падения температуры усиление отключений будут временными. Ведь основную угрозу энергетике несут, все же, российские обстрелы.

"Снижение температуры влияет на увеличение потребления электроэнергии. Но похолодание может вызвать лишь кратковременное усиление мер ограничения потребления. А вот удары агрессора могут привести к значительно более сложным последствиям", – объяснил Гавва.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же соучредителя Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта. Ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления.

