Сейчас отказаться от графиков невозможно: в Минэнерго рассказали, где худшая ситуация со светом

В Украине пока графики отключений света остаются необходимыми из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, где одновременно действуют до трех очередей отключений.

Об этом в эфире телемарафона сказал первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов. Он уточнил, что нынешняя атака РФ была одной из самых сложных для украинского энергетического сектора.

Из 45 примененных ракет 32 были баллистическими. Враг изменил тактику, нанося удары одновременно по генерации и сетям распределения, что значительно усложняет оперативное восстановление энергосистемы. Самая сложная ситуация сейчас в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Там одновременно действует до трех очередей почасовых отключений. В остальных регионах ограничения составляют до 2,5 очередей. Наибольшая нагрузка на систему происходит с 8 до 11 и с 16 до 20 часов, когда дефицит энергии максимальный.

По словам Гринчук, такого количества прямых ударов по энергетическим объектам украинцы не видели с начала полномасштабного вторжения. Из-за массовых разрушений сетей диспетчеры вынуждены применять почасовые графики отключений – это единственный способ сбалансировать систему, пока продолжаются ремонтные работы.

Сейчас отказаться от графиков невозможно. Как пояснила Гринчук, отмена станет возможной только после полного восстановления разрушенных подстанций и линий передачи. Энергетики работают круглосуточно, но масштабы разрушений значительные. Приоритетом остаются объекты критической инфраструктуры: больницы, насосные станции, системы связи и оборонные предприятия.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы, ремонтные бригады работают непрерывно. На Харьковщине энергетики и коммунальные службы стабилизируют работу жизнеобеспечения, однако масштаб разрушений большой: без света, тепла и водоснабжения остаются около 100 тысяч абонентов.

На Полтавщине уже начинают восстанавливать подачу тепла и воды. Работают Пункты Незламности, метрополитен функционирует в режиме укрытия, а общественный транспорт продолжает перевозки людей. Особой инициативой стала работа Food Train – специального поезда на Полтавщине, который обеспечивает горячими обедами жителей, обесточенных в результате атак.

За два дня планируют выдать более 2 тысяч порций. Минэнерго отмечает, что стабилизация энергосистемы продолжается, и точный срок отмены графиков отключений будет зависеть от скорости восстановительных работ и доставки необходимого оборудования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зимой украинцам будут отключать электроэнергию в нынешнем режиме. То есть после российских обстрелов будут применяться аварийные отключения, а затем ограничения будут ослабевать.

