Света не будет до 11 часов: обнародованы графики отключений для Киева на пятницу

В последний рабочий день этой недели – в пятницу, 19 декабря, – отключения света в Киеве будут продолжаться. Это вынужденные меры, вызванные вражескими атаками по украинской энергоинфраструктуре.

Графики перерывов в электроснабжении обнародовала вечером в четверг пресс-служба ДТЭК. Эти планы могут обновляться, а если государство-агрессор Россия осуществит новые обстрелы энергетики, не исключены аварийные отключения.

Согласно информации ДТЭК, у девяти подгрупп в пятницу свет будет исчезать дважды в течение суток. В остальных будет три периода отключений.

Минимальное суммарное время без света – это 7 часов (речь идет об очереди 1.1).

Максимальное суммарное время без света – 11 часов (наиболее длительные отключения будут у потребителей очереди 4.2).

Когда в Киеве будут выключать свет 19 декабря?

Где проверить актуальный график и узнать свою очередь отключений в столице?

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Абоненты могут узнать о графиках отключений и с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут выключить свет.

Есть еще один вариант – можно обратиться по телефонам:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

