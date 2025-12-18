Энергетики предупредили украинцев о масштабных отключениях 19 декабря: где смотреть графики
На 19 декабря в Украине запланированы масштабные отключения света. Ограничения будут применять для большинства областей. Узнавать же графики для своего региона украинцам советуют на официальных страницах облэнерго.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.
- Причина – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты страны.
"19 декабря в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений... Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее бережно", – призвали в "Укрэнерго".
Где смотреть графики
В то же время, отметили энергетики, ситуация в энергосистеме может измениться. А потому украинцам стоит следить за актуальными обновлениями в своем регионе:
Украинцам изменят длительность отключений электроэнергии
В то же время, сообщила ранее премьер-министр Юлия Свириденко, уменьшение количества объектов критической инфраструктуры позволило высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Что, ожидается,приведет к сокращению времени действия графиков почасовых отключений света в Украине.
Она отметила, что из списков убрали 2 категории таких объектов. В частности:
- Мощностью менее 100 кВт.
- К которым подключены потребители, подпадающие под общие ограничения.
"Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности... Потребители сопутствующей нагрузки, которые не являются критическими, будут переведены на графики отключений по общему порядку", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, из-за регулярных отключений света в Украине снова стал актуальным вопрос покупки зарядных станций. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь не всегда понятно, прибор какой мощности покупать, а именно от этого зависит его цена. Выйти из этой ситуации можно с помощью распространяемого в сети калькулятора для зарядных станций.
