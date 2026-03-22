Часть Киева и области осталась без света: где именно исчезла электроэнергия

В Киев и области часть жителей осталась без света из-за аварии на объекте, который ранее был поврежден обстрелами. Энергетики уже работают над восстановлением, но такие ситуации могут повторяться из-за уязвимости инфраструктуры после атак.

Об этом сообщили в ДТЭК. В Киеве произошла авария на одном из энергетических объектов, который ранее получил серьезные повреждения в результате обстрелов со стороны России.

Именно эти предыдущие разрушения, по предварительным оценкам, и стали ключевой причиной нового сбоя. В результате инцидента часть жителей сразу нескольких районов осталась без электроснабжения:

Днепровский район;

Дарницкий район.

Кроме того, перебои зафиксировали и в области: без света остались отдельные домохозяйства в Броварском районе. Энергетики объясняют, что даже после ремонтов поврежденное оборудование может оставаться слабым местом системы.

Удары по критической инфраструктуре имеют долговременный эффект – это не только мгновенные разрушения, но и скрытые дефекты, которые со временем приводят к новым авариям. Ситуацию усложняет:

изношенность оборудования после обстрелов;

перегрузка сетей;

сложность полноценного восстановления в условиях войны.

Фактически энергосистема работает на грани, и любое повреждение в прошлом может обернуться новой проблемой сегодня. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий аварии. Основная задача, как можно быстрее восстановить электроснабжение и стабилизировать работу сетей.

Украинская энергетика продолжает работать в условиях постоянной угрозы. Даже локальные аварии – это эхо масштабных атак, которые имели место ранее.

Где проверить графики отключений в Киеве

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой". Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов, так:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Кроме того, абоненты могут узнать о графиках отключений с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут отключить свет. Можно обратиться по телефону:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, кабинет министров Украины объявил о запуске пилотного проекта по обеспечению жилых домов Киева резервным питанием. Речь идет об установке оборудования, которое позволит поддерживать базовую инфраструктуру во время отключений света. В случае успеха в Киеве программу могут масштабировать на другие города.

