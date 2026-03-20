Государство закупит генераторы и инверторы для многоэтажек Киева: как будет работать новая программа

Кабинет министров Украины объявил о запуске пилотного проекта по обеспечению жилых домов Киева резервным питанием. Речь идет об установке оборудования, которое позволит поддерживать базовую инфраструктуру во время отключений света. В случае успеха в Киеве программу могут масштабировать на другие города.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Соответствующее постановление правительство приняло на выездном заседании 20 марта.

"Государство поможет Киеву подготовить жилой фонд к следующей зиме. Жилые многоэтажки столицы в рамках экспериментального проекта будут оборудованы средствами резервного питания", – заявила глава правительства.

Теперь Киевская городская государственная администрация (КГГА) должна в течение 30 дней сформировать перечень домов, которые соответствуют критериям и определить потребность в финансировании. После этого правительство примет отдельное решение о выделении средств.

Главное о новой программе

Многоэтажки получат резервное питание для критических систем.

Участие в программе добровольное, решение будут принимать совладельцы многоквартирных домов.

Государство оплатит закупку и установку оборудования, но обслуживать его будут жители домов-участников программы.

Что именно установят в домах

Проект предусматривает оснащение жилого фонда:

аккумуляторами;

инверторами;

генераторами.

Предполагается, что это позволит обеспечить работу лифтов, инженерных систем, освещения мест общего пользования.

Закупку и установку оборудования профинансирует государство. В то же время на жителей возлагаются расходы на:

топливо для генераторов;

техническое обслуживание устройств;

ремонтные работы при необходимости.

Проект является элементом планов устойчивости регионов, которые правительство реализует вместе с местными властями. Речь идет о подготовке энергосистемы и жилищно-коммунального хозяйства к следующему отопительному сезону.

Киевсовет уже принял план энергоустойчивости столицы

Еще 10 марта на внеочередном заседании Киевсовет принял план энергоустойчивости. Соответствующее решение поддержали 92 депутата.

В плане предполагается защитить 57 объектов критической инфраструктуры. Также речь идет об установлении более 200 МВт дополнительной генерации для запитки объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения и других до конца года.

Как признавал киевский городской голова Виталий Кличко, городу для реализации такого плана понадобится помощь государства, в частности, оборудованием. Также столица будет нуждаться в совершенствовании законодательной базы и нормативной документации.

"Чтобы минимизировать сроки бюрократических процедур исделать максимально оперативным выполнение работ, чтобы столица прошла следующую зиму", – объяснил Кличко.

Общий бюджет плана устойчивости столицы – 61,6 млрд грн. Из них собственные средства города – 10,6 млрд грн. Потребность в дополнительном финансировании – 51 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на середину марта импорт электроэнергии в Украину составлял до 12% от суточного потребления. Дефицит в пиковые часы – около 1 ГВт.

