Свет отключают по всей Украине: что происходит с графиками 16 марта

В понедельник, 16 марта, по всей Украине вновь применяются графики почасовых отключений электроэнергии. Свет при этом планируют отключать только вечером – с 17:00 до 22:00 и для населения, и для бизнеса. Кроме того, есть обесточенные потребители из-за новых российских обстрелов, а в Одессе и некоторых районах области продолжаются экстренные отключения не по графику.

Об общей ситуации сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения света в Украине 16 марта: главное

Из-за атак РФ на энергетическую инфраструктуру утром осталась без света часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях.

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению из-за ясной погоды в большинстве регионов Украины. Это обуславливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и уменьшение объема энергопотребления из общей сети.

Отключения электроэнергии в регионах: какие графики действуют

Киев

В столице все еще применяют индивидуальные графики отключений света, так что обычные графики и очереди не действуют. Узнать расписание ограничений можно, указав свой адрес на сайте компании, в чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", а также в приложении "Киев Цифровой". Предполагается, что раньше апреля столица не вернется к обычному режиму ограничений.

Кроме того, РФ продолжает атаки. На этом фоне, как заявил нардеп Сергей Нагорняк, столице нужно строить собственную генерацию, потому что удары РФ по Трипольской или Дарницкой ТЭЦ не остановятся.

"Похоже на то, что они (обстрелы энергоинфраструктуры. – Ред.) будут и летом, и осенью, и зимой 2026 года. Поэтому мы должны для себя, в первую очередь, иметь какой-то четкий план, что мы будем делать, если не будет работать Дарницкая ТЭЦ, или ТЭЦ-5, или ТЭЦ-6. И тут важно, даже эти небольшие когенерационные установки, или так же, кроме когенерационных установок, надо дать возможность и частным инициативам, частным владельцам, частному бизнесу устанавливать промышленные накопители электрической энергии, которые дадут возможность так же запитывать и критическую инфраструктуру, и дома", – считает Нагорняк.

Киевская область

Отключения не запланированы для большинства групп. Обесточивания будут по 2,5 часа.

Одесская область

В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. В остальной области – почасовые обесточивания. График нужно узнавать по конкретному адресу на сайте "ДТЭК Одесские электросети".

Полтавская область

Графики применяются в объеме 0,5 очереди. Это наименьший объем ограничений из возможных.

Львовская область

Отключения запланированы только для двух групп. Света у них не будет по 2,5 часа.

Ивано-Франковская область

Закарпатская область

Где смотреть график отключений света в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

