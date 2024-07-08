Свет начнут выключать реже? Одна из стран НАТО будет производить электроэнергию для Украины

Правительство Польши работает над тем, чтобы иметь возможность продавать электроэнергию Украине. Для этого планируется задействовать местные угольные электростанции.

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Об этом во время визита в Варшаву президента Украины Владимира Зеленского 8 июня заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Брифинг двух лидеров транслировался в YouTube. Вопрос о спасении украинской энергетики он назвал одним из ключевых.

"В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы, а электроэнергию, произведенную польскими электростанциями из польского угля за европейские деньги, через имеющийся энергомост отправлять в Украине", – сказал Туск.

Польский премьер отметил, что это не решит всех проблем Украины, поскольку существуют физические ограничения для поставок электроэнергии из-за границы, но это частично поможет украинским гражданам пережить тяжелую зиму 2024-2025 годов. Кроме того, Туск заверил, что Польша будет побуждать партнеров искать "креативные решения", любую возможность помочь Украине.

Польша также ожидает спецификации того, что именно Украина нуждается больше всего в условиях повторения атак. В частности, будут приниматься решения по увеличению количества генераторов. Также Туск напомнил, что все украинские энергетические предприятия являются мишенями для российских воздушных атак, и заверил, что Польша присоединится к послевоенному восстановлению Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине активно устанавливают газовые электрические установки, переданные Агентством США по международному развитию (USAID). В настоящее время к энергосистеме подключили 19 из 91 таких мини-ТЭС.

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