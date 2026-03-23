Свет будут выключать по всей Украине: какие графики действуют 23 марта
В понедельник, 23 марта, по всей Украине будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Впрочем, свет при этом будут отключать только вечером – ограничения запланированы с 17:00 до 22:00.
Об общей ситуации сообщают в "Укрэнерго" и Минэнергетики. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключение света в Украине 23 марта: главное
- Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
- Во всех регионах Украины будут действуовать графики почасовых отключений для населения – с 17:00 до 22:00.
- В то же время вводятся графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
- Ситуация с отключениями может меняться в течение дня, поэтому украинцам рекомендуется следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго (все ссылки – на этой странице ниже).
- После того, как подача электроэнергии будет возобновлена, энергетики просят использовать ее экономно. А тех, кто в период с 17:00 до 22:00 будет со светом, не использовать несколько мощных энергоприборов одновременно.
- В целом же, с учетом погодных условий, активное энергопотребление просят перенести на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 11:00 до 15:00.
Где действуют внеплановые отключения
В то же время, отметим, в отдельных регионах украинцам могут отключать свет внепланово. Причина – возникновение аварийных ситуаций.
В частности, экстренные отключения вне графика действуют в Одессе и некоторых райцентрах области.
Кроме того, в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры временно остается без электроснабжения часть потребителей сразу в ряде областей. В частности:
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Сумской;
- Харьковской.
В целом же, следить за актуальной ситуацией в своем регионе украинцы могут на официальных страницах облэнерго. Они расположены по ссылкам:
Какую технику стоит защищать во время отключений электроэнергии
В свою очередь, в "Закарпатьеоблэнерго" напомнили: отключения электроэнергии могут вызвать поломку электроприборов – по причине резких скачков напряжения после возобновления подачи света. Прежде всего, речь идет о:
- холодильниках;
- телевизорах;
- стиральных и посудомоечных машинах.
В связи с этим, отмечается, украинцам следует помнить о ключевых правилах использования бытовой техники. Прежде всего, включать приборы через 10-15 минут после подачи тока. А кроме того:
- Проверять стабильность напряжения в сети и не включать приборы, если свет мигает.
- Включать электроприборы поочередно, а не все сразу.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Кабинет министров объявил о запуске пилотного проекта по обеспечению жилых домов Киева резервным питанием. Речь идет об установке оборудования, которое позволит поддерживать базовую инфраструктуру во время отключений света. В случае успеха в Киеве программу могут масштабировать на другие города.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!