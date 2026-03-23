Свет будут выключать по всей Украине: какие графики действуют 23 марта

В понедельник, 23 марта, по всей Украине будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Впрочем, свет при этом будут отключать только вечером – ограничения запланированы с 17:00 до 22:00.

Об общей ситуации сообщают в "Укрэнерго" и Минэнергетики.

Отключение света в Украине 23 марта: главное

Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

В то же время вводятся графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

для населения – с 17:00 до 22:00. В то же время вводятся графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Ситуация с отключениями может меняться в течение дня, поэтому украинцам рекомендуется следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго (все ссылки – на этой странице ниже).

После того, как подача электроэнергии будет возобновлена, энергетики просят использовать ее экономно. А тех, кто в период с 17:00 до 22:00 будет со светом, не использовать несколько мощных энергоприборов одновременно.

В целом же, с учетом погодных условий, активное энергопотребление просят перенести на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 11:00 до 15:00.

Где действуют внеплановые отключения

В то же время, отметим, в отдельных регионах украинцам могут отключать свет внепланово. Причина – возникновение аварийных ситуаций.

В частности, экстренные отключения вне графика действуют в Одессе и некоторых райцентрах области.

Кроме того, в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры временно остается без электроснабжения часть потребителей сразу в ряде областей. В частности:

Днепропетровской;

Запорожской;

Кировоградской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской.

В целом же, следить за актуальной ситуацией в своем регионе украинцы могут на официальных страницах облэнерго. Они расположены по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Какую технику стоит защищать во время отключений электроэнергии

В свою очередь, в "Закарпатьеоблэнерго" напомнили: отключения электроэнергии могут вызвать поломку электроприборов – по причине резких скачков напряжения после возобновления подачи света. Прежде всего, речь идет о:

холодильниках;

телевизорах;

стиральных и посудомоечных машинах.

В связи с этим, отмечается, украинцам следует помнить о ключевых правилах использования бытовой техники. Прежде всего, включать приборы через 10-15 минут после подачи тока. А кроме того:

Проверять стабильность напряжения в сети и не включать приборы, если свет мигает .

. Включать электроприборы поочередно, а не все сразу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Кабинет министров объявил о запуске пилотного проекта по обеспечению жилых домов Киева резервным питанием. Речь идет об установке оборудования, которое позволит поддерживать базовую инфраструктуру во время отключений света. В случае успеха в Киеве программу могут масштабировать на другие города.

