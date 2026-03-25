Суммы в платежках будут считать по-новому: к каким тарифам за ЖКУ следует готовиться украинцам

В Украине вступили в силу законодательные изменения, которые позволяют органам местного самоуправления самостоятельно устанавливать тарифы на водоснабжение для водоканалов, которые обеспечивают услугами более 100 тыс. человек. Это может привести к росту сумм в платежках для населения.

Об этом сообщили в "Тернопольводоканале". Новое правило вступило в силу 11 марта и будет действовать до отмены военного положения.

Что изменилось

Перед этим президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект №13219, согласно которому органы местного самоуправления имеют право устанавливать тарифы на водоснабжение для водоканалов, которые обеспечивают услугами более 100 тыс. человек.

Ранее регулятором всех тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для крупных предприятий была Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Вследствие этого за время полномасштабной российской агрессии:

тариф на воду и стоки пересматривали только для промышленных потребителей;

тариф для населения закрепили в декабре 2021 года с механизмом компенсации разницы.

При таких условиях водоканалы несли существенные убытки (в "Тернопольводоканале" утверждают, что недополучили примерно 40% средств) и поэтому не могли покрыть операционные расходы. Поэтому они накапливали долги за электричество, реагенты для очистки воды и топливо.

Какими могут быть последствия

Теперь органам местного самоуправления придется решать проблемы, которые возникли из-за длительного запрета на применение экономически обоснованного тарифа для населения. Именно местным властям придется позаботиться о дальнейшей стабильной работе водоканалов и решить вопрос погашения задолженностей предприятий.

Учитывая это в "Тернопольводоканале" предполагают, что тарифы на воду и стоки для населения могут быть пересмотрены. Коммунальщики называют это едва ли не единственной возможностью и в дальнейшем обеспечивать жителей общин услугами централизованного водоснабжения и водоотведения.

"Скорее всего, произойдет постепенное и плавное выравнивание тарифа для населения к реальной стоимости этих услуг. Ведь если водоканалы своевременно не будут оплачивать за потребленную электроэнергию или не будут покупать горюче-смазочные материалы, то круглосуточная подача воды и отвод стоков окажутся под угрозой", – отмечают в компании.

