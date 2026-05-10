Субсидию на неотапливаемый сезон назначат не всем: кто обязательно должен подать заявление

В мае 2026 года большинству украинцев жилищную субсидию пересчитают автоматически, но арендаторам, ВПЛ после смены адреса и тем, кто оформляет помощь на газ или твердое топливо, нужно обязательно подать новое заявление. Если этого не сделать вовремя, выплаты на неотапливаемый сезон и следующую зиму могут не назначить.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Для большинства украинцев хорошая новость заключается в том, что повторно обращаться никуда не нужно, ведь субсидию продлят автоматически.

Однако есть несколько категорий граждан, которым без нового обращения выплаты могут просто не назначить. Именно поэтому важно заранее проверить, не нужно ли обновить свои документы.

В Пенсионном фонде объясняют, если состав домохозяйства не изменился, а право на получение субсидии сохраняется, перерасчет на новый сезон произойдет автоматически. В таком случае украинцам не нужно повторно подавать заявление, приносить новые справки и лично обращаться в сервисный центр.

Автоматическое переназначение касается как неотапливаемого сезона (с 1 мая по 30 сентября), так и отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля). Новая субсидия, если право на нее подтвердится, будет действовать до 30 апреля 2027 года.

Несмотря на автоматический перерасчет для большинства украинцев, некоторые категории граждан должны обратиться за субсидией повторно. Подать новое заявление нужно, если:

вы арендуете жилье и самостоятельно оплачиваете коммунальные услуги: арендаторы не попадают под автоматическое переназначение, поэтому для получения субсидии им нужно подать документы повторно;

фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано: если в квартире или доме официально зарегистрировано больше людей, чем реально проживает, это нужно подтвердить новым заявлением;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица, которые изменили место жительства: для ВПЛ после переезда или изменения адреса нужно обновить данные, иначе субсидию могут не назначить.

нужна субсидия на сжиженный газ или твердое топливо: если домохозяйство претендует на помощь, без нового обращения субсидию не оформят.

Как подать документы на субсидию

Украинцы могут выбрать самый удобный способ подачи документов. Оформить жилищную субсидию можно:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

по почте на адрес территориального органа Пенсионного фонда;

онлайн через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение;

через ЦНАП в центре предоставления административных услуг;

через Дию.

Онлайн-оформление считается самым быстрым вариантом, особенно для тех, кто имеет электронную подпись или доступ через BankID. Жилищная субсидия в Украине рассчитывается отдельно для двух сезонов:

неотапливаемый сезон с 1 мая до 30 сентября;

отопительный сезон с 1 октября до 30 апреля.

Именно в мае Пенсионный фонд проводит проверку права на помощь сразу на весь следующий цикл до весны 2027 года. Если человек относится к категории, которая должна подать новое заявление, но не сделает этого вовремя, субсидию могут не начислить.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, платежи за газ, совершенные в феврале и марте 2026 года по старым реквизитам "Нафтогаза" будут зачислены украинцам, повторно платить их не нужно. Однако, в дальнейшем клиентам необходимо использовать только новые реквизиты и оплачивать счета до 25 числа каждого месяца, чтобы избежать долгов и пени.

