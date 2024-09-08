Субсидии с сентября: что следует знать украинцам и кому нужно будет подать заявление

В сентябре 2024 украинцы продолжат получать субсидии на жилищно-коммунальные услуги, большинство из которых назначат автоматически. Однако некоторым категориям граждан, в частности, арендаторам и внутренне перемещенным лицам, нужно будет подать заявление лично.

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OBOZ.UA выяснил ком субсидии назначат автоматически и как их рассчитать. В сентябре 2024 года большинство украинцев будут продолжать получать субсидии в обычном порядке, хотя это последний месяц неотапливаемого сезона.

Субсидия на жилищно-коммунальные услуги в сентябре включает расходы на природный газ, электроэнергию, отопление, горячую воду, централизованное водоснабжение и водоотвод. Кроме того, в этот период можно получить субсидию на оплату за обращение с бытовыми отходами, абонентское обслуживание, а также приобретение сжиженного газа и топлива. Процесс расчета субсидии включает в себя несколько шагов:

определение среднемесячного дохода : нужно подсчитать совокупный доход всех членов домохозяйства за месяц;

расчет дохода на одного человека : полученную сумму следует разделить на количество членов семьи, чтобы определить среднемесячный доход на одного человека;

: полученную сумму следует разделить на количество членов семьи, чтобы определить среднемесячный доход на одного человека; соотношение к прожиточному минимуму : средний доход одного человека необходимо разделить на прожиточный минимум, который на 2024 год составляет 2 920 гривен;

: средний доход одного человека необходимо разделить на прожиточный минимум, который на 2024 год составляет 2 920 гривен; формула расчета : результат разделите на два, а затем умножьте на 15%. Это будет процент совокупного дохода, используемого для расчета субсидии.

Кому нужно обратиться лично

Большинство получателей получат субсидию в сентябре автоматически, если их имущественное положение или состав домохозяйства не изменился. Однако существуют категории граждан, которые должны подать заявление и декларацию о доходах:

арендаторы жилья : люди, арендующие жилые помещения и платящие за них коммунальные услуги;

: люди, арендующие жилые помещения и платящие за них коммунальные услуги; внутренне перемещенные лица : если в домохозяйстве есть ВПЛ;

: если в домохозяйстве есть ВПЛ; несоответствие фактического количества проживающих лиц : если количество фактически проживающих лиц в домохозяйстве меньше, чем зарегистрированных;

: если количество фактически проживающих лиц в домохозяйстве меньше, чем зарегистрированных; приобретение сжиженного газа или топлива : для субсидии на приобретение топлива необходимо обратиться лично;

: для субсидии на приобретение топлива необходимо обратиться лично; субсидия в 0 гривен : если в отопительный сезон субсидия была назначена в размере 0 грн.

Кабинет Министров упростил процесс получения субсидий, убрав излишнюю бюрократию между Пенсионным фондом и ОСМД. Также Министерство социальной политики работает над программой поддержки переселенцев, которая предусматривает субсидии по аренде жилья для тех, чьи расходы на аренду превышают 30% совокупного дохода домохозяйства.

Подать заявку на субсидию можно будет онлайн через кабинет Пенсионного фонда, когда программа будет утверждена правительством. Фонд будет автоматически обрабатывать большинство заявок благодаря обмену данными с другими государственными органами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, не проживавшие в своей квартире или доме более 30 дней, могут не оплачивать некоторые коммунальные услуги при условии предоставления соответствующих документов. Для этого необходимо обратиться к поставщику услуг с письменным заявлением и документами, подтверждающими факт непроживания.

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