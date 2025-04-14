Стоимость тарифа существенно выросла: какая коммунальная услуга подорожала в Украине больше всего

За год – с марта 2024-го по март 2025-го – коммунальные тарифы в Украине выросли в целом на 20,2%. Больше всего – на электроэнергию, которая подорожала сразу на 63,6%. Впрочем, стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне.

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Об этом сообщили в Госстате. По его данным, также подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 19,1%;

уборка мусора – на 10,7%;

содержание и ремонт жилья подорожало – на 3,2%;

водоснабжение – на 0,7%;

канализация – на 0,6%.

За что украинцы платят, как раньше

Впрочем, на тарифы на некоторые услуги остались на прежнем уровне. Это:

природный газ;

горячая вода, отопление.

"Нафтогаз" ввел скидку на газ для украинцев

В то же время, украинцы, получающие газ от "Нафтогаза" (а таких потребителей 98% в стране), могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета за голубое топливо и таким образом экономить. Однако для этого нужно вовремя платить за газ – до 15-го числа каждого месяца.

В компании объяснили: скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании. При этом скидка не будет действовать в месяце, в котором осуществляется текущая оплата. Она будет применена в следующем расчетном месяце – в автоматическом режиме.

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.

Со скидкой эта сумма составит 78,01 грн. Т. е. на 79 коп. меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в правительстве утверждают, что после окончания отопительного сезона (30 апреля) тариф на электроэнергию в Украине останется на прежнем уровне. Таким образом, после этого срока – в частности, в мае, июне и т. д. – украинцы продолжат платить за свет 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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