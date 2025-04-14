Стоимость тарифа существенно выросла: какая коммунальная услуга подорожала в Украине больше всего
За год – с марта 2024-го по март 2025-го – коммунальные тарифы в Украине выросли в целом на 20,2%. Больше всего – на электроэнергию, которая подорожала сразу на 63,6%. Впрочем, стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне.
Об этом сообщили в Госстате. По его данным, также подорожали:
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 19,1%;
- уборка мусора – на 10,7%;
- содержание и ремонт жилья подорожало – на 3,2%;
- водоснабжение – на 0,7%;
- канализация – на 0,6%.
За что украинцы платят, как раньше
Впрочем, на тарифы на некоторые услуги остались на прежнем уровне. Это:
- природный газ;
- горячая вода, отопление.
"Нафтогаз" ввел скидку на газ для украинцев
В то же время, украинцы, получающие газ от "Нафтогаза" (а таких потребителей 98% в стране), могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета за голубое топливо и таким образом экономить. Однако для этого нужно вовремя платить за газ – до 15-го числа каждого месяца.
В компании объяснили: скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании. При этом скидка не будет действовать в месяце, в котором осуществляется текущая оплата. Она будет применена в следующем расчетном месяце – в автоматическом режиме.
В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.
Со скидкой эта сумма составит 78,01 грн. Т. е. на 79 коп. меньше.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в правительстве утверждают, что после окончания отопительного сезона (30 апреля) тариф на электроэнергию в Украине останется на прежнем уровне. Таким образом, после этого срока – в частности, в мае, июне и т. д. – украинцы продолжат платить за свет 4,32 грн за 1 кВт*ч.
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