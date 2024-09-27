Стоимость электроэнергии может вырасти с 1 ноября: названа новая цена для бизнеса

Регулятор энергетических и коммунальных услуг готовится пересмотреть предельные цены на оптовом рынке электроэнергии. То есть стоимость электроэнергии вырастет для украинского бизнеса. С 1 ноября на рынке в сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) в вечерние часы – с 17:00 до 23:00 – цены установили на уровне 9000 грн/МВт*ч (предыдущая цена – 7500 грн/МВт*ч).

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Об этом говорится в обосновании постановления Национальной комиссии, осуществляющего государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В частности, с 1 ноября минимальную предельную цену хотят зафиксировать на уровне 10 грн/МВт*ч, а на РДН и ВДР будут действовать следующие предельные цены:

с 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт*ч;

с 07:00 до 17:00 – 6900 грн/МВт*ч;

с 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт*ч;

с 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт*ч.

На балансирующем рынке будут действовать другие тарифы. В частности, минимальная предельная цена установлена на уровне 0,01 грн/МВт*ч, а максимальные предельные цены в целом будут такими:

с 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт*ч;

с 07:00 до 17:00 – 8250 грн/МВт*ч;

с 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт*ч;

с 23:00 до 24:00 – 8250 грн/МВт*ч.

В НКРЭКУ утверждают, что пересмотр "прайс-кепов" позволит повысить ликвидность на рынке электроэнергии. Это позволит генерирующим компаниям получить средства на проведение ремонтных работ и восстановление оборудования из-за постоянных российских обстрелов.

В апреле нацкомиссии планировали отменить прайс-кепы на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке. Но от этого предложения отказались, а с 1 июня Нацкомиссия повысила предельные цены.

Как уже сообщал OBOZ.UA, представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине прогнозируют, что зимой отключение электроэнергии будет продолжаться от 4 до 18 часов в сутки. При этом ситуация будет отличаться в зависимости от региона.

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