Какими будут графики отключения электроэнергии зимой: озвучен сценарий

Зимой отключения электроэнергии будут продолжаться от 4 до 18 часов в сутки, заявили на страницах своего бюллетеня представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. При этом ситуация будет отлиачться зависимо от региона.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Представители миссии ООН посетили поврежденные станции, побеседовали с представителями власти, а также провели 65 интервью с аналитическими центрами, техническими специалистами, учеными. Широкий диапазон от 4 до 18 часов включает в себя все возможные сценарии развития событий – от положительного (отключение всего на 4 часа в сутки) до отрицательного (18 часов в сутки без света).

Точный прогноз озвучить невозможно. Для этого нужно знать, какими будут следующие атаки на энергетику РФ (и будут ли они разрушительными), также прогноз зависит и от температуры воздуха.

Энергетические компании разрабатывают сценарии развития событий, информацию также аккумулируют в Минэнерго. Энергетики оценивают и возможный дефицит, и варианты изменения графиков, и пути компенсации этого дефицита. Владимир Кудрицкий, находясь в должности главы "Укрэнерго", предупреждал, что "легкой прогулки" зимой не будет. Точных прогнозов он тогда не озвучивал. А уже после своего увольнения разъяснил: по сценарию, который они разработали, не будет отключения только при условии, что не произойдут новые обстрелы, а всю зиму средняя температура будет сохраняться на уровне 5-15 градусов тепла. Это практически невозможно.

К примеру, в декабре 2023-го в Киеве средняя температура воздуха была на уровне +0,7°С, тогда как климатическая норма – +3,2°С. При этом в январе 2024 года в столице в самый холодный день температура опустилась до -15,8°С. Избежать отключений в морозные дни невозможно.

"Несмотря на значительные и дорогостоящие меры, которые предпринимает Украина для смягчения последствий, их недостаточно для компенсации потери генерирующих мощностей в этом году", – говорится в заявлении миссии ООН. Собеседники OBOZ.UA в Минэнерго отмечают, что базовый сценарий предполагает дефицит электроэнергии в период пиковых нагрузок около 30%.

"Дефицит в 30% – это уже с учетом импорта. То есть от общей потребности, в которую входят и критические объекты, будет 70%. Критическая инфраструктура вообще не будет ограничиваться. Поэтому дефицит для населения может быть на уровне 50%", – неофициально поделился прогнозом собеседник OBOZ.UA в министерстве.

Однако это не означает, что по всей стране будут действовать, например, графики четыре через четыре. В некоторых регионах ограничения могут быть менее жесткими. Традиционно тяжелая ситуация в Киеве и Киевской, Днепропетровской областях. Причина – множество потребителей, большое количество объектов критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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