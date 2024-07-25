США работают с Киевом над дорожной картой для послевоенной энергосистемы Украины: какой она будет

Украина и США работают над дорожной картой для послевоенной энергосистемы. Она включает безопасные технологии ядерной энергетики и возобновляемые источники энергии.

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Об этом сообщила министр энергетики США Дженнифер Гранхольм в интервью Reuters. Она принимала участие в ежегодной конференции трансатлантического энергетического и климатического сотрудничества (P-TECC) в столице Румынии Бухаресте.

"Сейчас украинцы находятся под постоянной под угрозой. Поэтому мы должны помочь им пройти этот период времени, укрепить существующие активы", – сказала Гранхольм.

Она добавила, что вместе с украинскими властями США планируют, как будет выглядеть энергосистема после окончания войны.

"Это могут быть микрореакторы. Это могут быть малые модульные реакторы (SMRs.). Это, безусловно, будет распределено солнечное и ветровое поколение в сочетании с аккумуляторами. Эта работа ведется уже сейчас", – добавила она.

По ее словам, новые ядерные мощности могут стать частью будущей энергосистемы, если они будут спроектированы безопасным способом.

Журналисты подчеркивают, что в январе 2024 министерство энергетики Украины заявило, что планирует начать строительство четырех новых ядерных реакторов на Хмельницкой атомной электростанции. Украинская государственная атомная энергетическая компания "Энергоатом" также подписала соглашение с Westinghouse о строительстве новых реакторов.

"У нас есть договоренность о развертывании девяти реакторов AP1000 в стране. Впрочем, очевидно, что на данный момент мы не начинаем строительство, но тесно сотрудничаем с ними, чтобы рассмотреть ХАЭС и начать изучать, что мы можем сделать сейчас, чтобы подготовить проекты к реализации, как только закончится война", – рассказала вице-президент Westinghouse по корпоративным вопросам Маргарет Косентино.

Недавно Молдова предложила Украине снабжение и генерацию электроэнергии в обмен на газ в рамках проекта "газ на электроэнергию". В целом Молдова и Румыния намерены "выступать логистическим хабом для привлеченных компаний и организаций" для восстановления Украины.

После того, как Запорожская атомная электростанция в Энергодаре вернется под контроль Украины, нужно будет проделать много работы. Для перезапуска всех шести энергоблоков понадобятся годы.

Как сообщал OBOZ.UA, ЗАЭС должен находиться под полным суверенным контролем Украины – это ключевой тезис одобренного на саммите в Швейцарии совместного коммюнике об основах мира. Там также говорится, что станция должна работать безопасно и защищенно.

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