'Ситуация только ухудшается': министр энергетики сказал, сколько времени уйдет на восстановление ЗАЭС после деоккупации

После того, как Запорожская атомная электростанция в Энергодаре вернется под контроль Украины, предстоит проделать много работы. Для перезапуска всех шести энергоблоков понадобятся годы.

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На данный момент ЗАЭС в таком состоянии, что с технической точки зрения даже один энергоблок будет сложно запустить. Об этом в понедельник, 17 июня, в ходе онлайн-заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Условно, если мы получим станцию, сколько времени нужно, чтобы ее привести в рабочее состояние и работать шестью блоками, оценить очень сложно. Но, по сегодняшним оценкам, это не месяцы. К сожалению, это годы", – отметил он.

По словам чиновника, на третий год российской оккупации ситуация на ЗАЭС только ухудшается. В первую очередь это касается деградации оборудования.

"Вторая проблема – в связи с подрывом Каховской дамбы есть вопрос, каким образом мы обеспечим воду на станции, если теоретически мы ее запустим. Третья – истек срок эксплуатации топлива", – добавил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ЗАЭС должен находиться под полным суверенным контролем Украины – это ключевой тезис одобренного на Саммите в Швейцарии совместного коммюнике об основах мира. Там также говорится, что станция должна работать безопасно и защищенно.

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