Молдова предложила поставлять Украине электроэнергию в обмен на газ: как это будет работать

Молдова предложила Украине поставку и генерацию электроэнергии в обмен на газ в рамках проекта "газ на электроэнергию". В целом Молдова и Румыния намерены "выступать логистическим хабом для привлеченных компаний и организаций" для восстановления Украины.

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Об этом говорится в совместном заявлении Украины, Молдовы и Румынии. Соответствующий договор намерений подписан в Кишиневе главами министерств иностранных дел указанных стран.

"Молдова выразила готовность обеспечить поставки электроэнергии в Украину в рамках проекта "газ на электроэнергию", разместив на своей территории генерационные установки и используя природный газ, который будет поставляться Украиной для этого обмена. Стороны уже ищут решение, чтобы сделать газовую инфраструктуру коммерчески надежной", – отмечено в заявлении стран.

Для этого Молдова и Украина намерены привлечь международные фонды.

"Мы будем совместно работать над увеличением пропускной способности Трансбалканского газового пути как части Вертикального газового коридора, включая гармонизацию параметров качества газа и развитие проектов по производству зеленого водорода с использованием возобновляемых источников энергии", – говорится в заявлении.

Также Молдова и Румыния согласились работать с Украиной "в целях увеличения объемов транзита товаров". Прежде всего – сельскохозяйственной продукции из Украины через Молдову и Румынию в Дунайские порты. Особый приоритет будет предоставлен железным дорогам "Путей Солидарности".

В рамках достигнутых договоренностей предлагается создание "многофункционального транспортного хаба Рени – Джюрджюлешть – Галац".

"Мы соглашаемся, что транспортные и таможенные ведомства нашей страны должны сотрудничать с целью создания объединенной цифровой системы для облегчения перевозчикам товаров пересечения государственных границ как части развития Северо-Центрального коридора, вместе с мерами по укреплению сотрудничества между пограничными, миграционными и другими учреждениями" , – указано в соглашении.

Отдельно Молдова и Румыния отметили "первоочередное значение развития региональных электрических соединений". Речь идет о строительстве уже второй очереди 330-кВ воздушной линии электропередачи "Бельц – Днестровская ГЭС", аналогичной линии "Вулканешти – Арциз", линий 400 кВ "Бельц-Сучава", "Исакча – Вулканешти – Кишинев", "Страшени – Гутина" и "Сучава – Черновцы", и линии "Южно-Украинская АЭС – Приморская – Вулканешти – Исакча".

Как сообщал OBOZ.UA, весной Украина продала за границу 108 тыс. тонн сахара, что стало новым историческим рекордом. При этом 65% украинского сахара было вывезено в Евросоюз.

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