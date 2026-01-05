Славутич полностью без света, в Киеве и по областям – масштабные отключения: какой график 5 января
В Украине 5 января применены масштабные отключения электроэнергии в большинстве регионов страны. Ночью Россия нанесла ракетные и дроновые удары по энергообъектам в нескольких регионах, обесточены потребители в Донецкой, Харьковской и Черниговской областях. Также полностью обесточен Славутич в Киевской области.
О ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии 5 января: главное
- Объемы и продолжительность почасовых отключений света различаются по областям. В некоторых регионах отключений нет, поскольку там нет проблем ни с наличием электроэнергии, ни с ее передачей.
- Графики могут измениться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Всего за прошедшую неделю зафиксировано более 100 случаев повреждения электрических сетей в результате боевых действий. Почти в 20 случаях РФ целенаправленно наносила удары по объектам энергетической инфраструктуры.
- Самая сложная ситуация – в прифронтовых и приграничных регионах. Там потребители надолго остаются без света непосредственно из-за последствий вражеских атак.
- Для промышленности и бизнеса в большинстве областей действуют графики ограничения мощности.
- Потребление электроэнергии растет. Причина – снижение температуры воздуха в большинстве регионов по сравнению с концом прошлой недели.
Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация
Киев
На левом берегу в Киеве продолжают действовать экстренные отключения из-за того, что поврежденные сети перегружаются. На правобережье – стабилизационные отключения.
У большинства групп самое долгое отключение длится 4 часа подряд. У некоторых электроэнергию будут отключать только один раз в день.
Киевская область
Ночью в результате вражеской атаки Славутич остался без электроснабжения. По данным ОГА, без света почти 8,5 тыс. семей.
Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание. Таким образом, жителям города обеспечили водоснабжение и отопление Объекты социальной сферы перешли на работу от генераторов и батарей.
В Бориспольском районе введены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют. Энергетики сообщают, что по возможности стараются подавать свет с интервалами 12 часов со светом, 4 – без. В других районах области действуют графики стабилизационных отключений:
Полтавская область
Самые жесткие отключения запланированы в период с 10:00 до 20:00. В целом облэнерго анонсировало такие объемы обесточиваний:
- с 00:00 по 06:00 вводился ГПО (график почасовых отключений) в объеме 1,5 очереди;
- с 06:00 по 08:00 – в объеме 2 очередей;
- с 08:00 по 10:00 – 2,5 очередей;
- с 10:00 по 20:00 – 3 очередей;
- с 20:00 по 23:00 – 2,5 очередей;
- с 23:00 по 23:59 – 2 очередей.
Запорожская область
Отключения применяются круглосуточно:
- 1.1 – 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 1.2 – 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 2.1 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-23:30 (4 ч);
- 2.2 – 10:00-15:00 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);
- 3.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 3.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 4.1 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);
- 4.2 – 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);
- 5.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 07:30-11:00 (3,5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 5.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 6.1 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч);
- 6.2 – 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч).
Кроме того, за выходные ремонтные бригады устранили ряд технологических нарушений, вызванных в том числе осложнением погодных условий, и запитали в целом 15 187 тысяч домов в областном центре и громадах Запорожского района. На утро 5 января без света оставались еще 162 дома. Также энергетики вернули свет 806 семьям, обесточенным в результате вражеских обстрелов.
Харьковская область
С 00:00 до 24:00 в области действуют графики почасовых отключений (ГПВ). Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям с учетом времени на переключения следующие:
- 1.1 – 01:00-04:30 (3,5 ч), 10:00-15:00 (5 ч), 22:00-24:00 (2 ч);
- 1.2 – 01:00-04:30 (3,5 ч), 10:00-15:00 (5 ч), 22:00-24:00 (2 ч);
- 2.1 – 01:00-04:30 (3,5 ч), 11:30-15:00 (3,5 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч);
- 2.2 – 08:00-10:00 (2 ч), 11:30-15:00 (3,5 ч), 18:30-20:00 (1,5 ч), 22:00-24:00 (2 ч);
- 3.1 – 04:30-08:00 (3,5 ч), 15:00-18:30 (3,5 ч);
- 3.2 – 04:30-08:00 (3,5 ч), 15:00-18:30 (3,5 ч), 22:00-23:00 (1 ч);
- 4.1 – 04:30-08:00 (3,5 ч), 11:30-18:30 (7 ч);
- 4.2 – 06:00-08:00 (2 ч), 11:30-18:30 (7 ч);
- 5.1 – 08:00-11:30 (3,5 ч), 18:30-22:00 (3,5 ч);
- 5.2 – 00:00-01:00 (1 ч), 08:00-11:30 (3,5 ч), 18:30-22:00 (3,5 ч);
- 6.1 – 00:00-01:00 (1 ч), 08:00-11:30 (3,5 ч), 15:00-22:00 (7 ч);
- 6.2 – 00:00-01:00 (1 ч), 08:00-11:30 (3,5 ч), 15:00-22:00 (7 ч).
Где смотреть график отключений света в других областях
Как сообщал OBOZ.UA, отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта. Даже при отсутствии новых атак улучшение будет возможным только после уменьшения спроса на электроэнергию с наступлением тепла.
