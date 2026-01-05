Славутич полностью без света, в Киеве и по областям – масштабные отключения: какой график 5 января

В Украине 5 января применены масштабные отключения электроэнергии в большинстве регионов страны. Ночью Россия нанесла ракетные и дроновые удары по энергообъектам в нескольких регионах, обесточены потребители в Донецкой, Харьковской и Черниговской областях. Также полностью обесточен Славутич в Киевской области.

Видео дня

О ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 5 января: главное

Объемы и продолжительность почасовых отключений света различаются по областям . В некоторых регионах отключений нет, поскольку там нет проблем ни с наличием электроэнергии, ни с ее передачей.

. В некоторых регионах отключений нет, поскольку там нет проблем ни с наличием электроэнергии, ни с ее передачей. Графики могут измениться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Всего за прошедшую неделю зафиксировано более 100 случаев повреждения электрических сетей в результате боевых действий. Почти в 20 случаях РФ целенаправленно наносила удары по объектам энергетической инфраструктуры.

в результате боевых действий. Почти в 20 случаях РФ целенаправленно наносила удары по объектам энергетической инфраструктуры. Самая сложная ситуация – в прифронтовых и приграничных регионах. Там потребители надолго остаются без света непосредственно из-за последствий вражеских атак.

– в прифронтовых и приграничных регионах. Там потребители надолго остаются без света непосредственно из-за последствий вражеских атак. Для промышленности и бизнеса в большинстве областей действуют графики ограничения мощности.

в большинстве областей действуют графики ограничения мощности. Потребление электроэнергии растет. Причина – снижение температуры воздуха в большинстве регионов по сравнению с концом прошлой недели.

Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация

Киев

На левом берегу в Киеве продолжают действовать экстренные отключения из-за того, что поврежденные сети перегружаются. На правобережье – стабилизационные отключения.

У большинства групп самое долгое отключение длится 4 часа подряд. У некоторых электроэнергию будут отключать только один раз в день.

Киевская область

Ночью в результате вражеской атаки Славутич остался без электроснабжения. По данным ОГА, без света почти 8,5 тыс. семей.

Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание. Таким образом, жителям города обеспечили водоснабжение и отопление Объекты социальной сферы перешли на работу от генераторов и батарей.

В Бориспольском районе введены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют. Энергетики сообщают, что по возможности стараются подавать свет с интервалами 12 часов со светом, 4 – без. В других районах области действуют графики стабилизационных отключений:

Полтавская область

Самые жесткие отключения запланированы в период с 10:00 до 20:00. В целом облэнерго анонсировало такие объемы обесточиваний:

с 00:00 по 06:00 вводился ГПО (график почасовых отключений) в объеме 1,5 очереди;

с 06:00 по 08:00 – в объеме 2 очередей;

с 08:00 по 10:00 – 2,5 очередей;

с 10:00 по 20:00 – 3 очередей;

с 20:00 по 23:00 – 2,5 очередей;

с 23:00 по 23:59 – 2 очередей.

Запорожская область

Отключения применяются круглосуточно:

1.1 – 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 1.2 – 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 2.1 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-23:30 (4 ч);

– 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-23:30 (4 ч); 2.2 – 10:00-15:00 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 10:00-15:00 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 3.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 3.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 4.1 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 4.2 – 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 5.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 07:30-11:00 (3,5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 07:30-11:00 (3,5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 5.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 6.1 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч);

– 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч); 6.2 – 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч).

Кроме того, за выходные ремонтные бригады устранили ряд технологических нарушений, вызванных в том числе осложнением погодных условий, и запитали в целом 15 187 тысяч домов в областном центре и громадах Запорожского района. На утро 5 января без света оставались еще 162 дома. Также энергетики вернули свет 806 семьям, обесточенным в результате вражеских обстрелов.

Харьковская область

С 00:00 до 24:00 в области действуют графики почасовых отключений (ГПВ). Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям с учетом времени на переключения следующие:

1.1 – 01:00-04:30 (3,5 ч), 10:00-15:00 (5 ч), 22:00-24:00 (2 ч);

– 01:00-04:30 (3,5 ч), 10:00-15:00 (5 ч), 22:00-24:00 (2 ч); 1.2 – 01:00-04:30 (3,5 ч), 10:00-15:00 (5 ч), 22:00-24:00 (2 ч);

– 01:00-04:30 (3,5 ч), 10:00-15:00 (5 ч), 22:00-24:00 (2 ч); 2.1 – 01:00-04:30 (3,5 ч), 11:30-15:00 (3,5 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч);

– 01:00-04:30 (3,5 ч), 11:30-15:00 (3,5 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч); 2.2 – 08:00-10:00 (2 ч), 11:30-15:00 (3,5 ч), 18:30-20:00 (1,5 ч), 22:00-24:00 (2 ч);

– 08:00-10:00 (2 ч), 11:30-15:00 (3,5 ч), 18:30-20:00 (1,5 ч), 22:00-24:00 (2 ч); 3.1 – 04:30-08:00 (3,5 ч), 15:00-18:30 (3,5 ч);

– 04:30-08:00 (3,5 ч), 15:00-18:30 (3,5 ч); 3.2 – 04:30-08:00 (3,5 ч), 15:00-18:30 (3,5 ч), 22:00-23:00 (1 ч);

– 04:30-08:00 (3,5 ч), 15:00-18:30 (3,5 ч), 22:00-23:00 (1 ч); 4.1 – 04:30-08:00 (3,5 ч), 11:30-18:30 (7 ч);

– 04:30-08:00 (3,5 ч), 11:30-18:30 (7 ч); 4.2 – 06:00-08:00 (2 ч), 11:30-18:30 (7 ч);

– 06:00-08:00 (2 ч), 11:30-18:30 (7 ч); 5.1 – 08:00-11:30 (3,5 ч), 18:30-22:00 (3,5 ч);

– 08:00-11:30 (3,5 ч), 18:30-22:00 (3,5 ч); 5.2 – 00:00-01:00 (1 ч), 08:00-11:30 (3,5 ч), 18:30-22:00 (3,5 ч);

– 00:00-01:00 (1 ч), 08:00-11:30 (3,5 ч), 18:30-22:00 (3,5 ч); 6.1 – 00:00-01:00 (1 ч), 08:00-11:30 (3,5 ч), 15:00-22:00 (7 ч);

– 00:00-01:00 (1 ч), 08:00-11:30 (3,5 ч), 15:00-22:00 (7 ч); 6.2 – 00:00-01:00 (1 ч), 08:00-11:30 (3,5 ч), 15:00-22:00 (7 ч).

Где смотреть график отключений света в других областях

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта. Даже при отсутствии новых атак улучшение будет возможным только после уменьшения спроса на электроэнергию с наступлением тепла.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!