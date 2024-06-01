Сколько украинцы будут платить за отопление электроэнергией с новым тарифом: озвучено правило

В Украине в отопительный сезон тариф на электроэнергию сохранили на уровне 2,64 грн за кВт*ч для тех, кто использует электрическое отопление. В неотапливаемый сезон такие украинцы, как и все, будут платить 4,32 грн за кВт*ч.

Как говорится в решении правительства, если семья, использующая электрическое отопление, в зимний месяц использует до 2000 кВт*ч, она имеет право платить за ток по старому тарифу. Однако если потребление больше, то за весь потребленный объем придется платить уже по новому тарифу – 4,32 грн за кВт*ч.

Ранее министр энергетики Герман Глущенко в условиях сложной экономической ситуации из-за войны войны нельзя разрешить повышение цены на электроэнергию для населения до рыночного уровня (почти 7,5 грн/кВт*ч), но и государство в этих условиях не имеет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену всех потребителей. Ведь тариф на электроэнергию в размере 2,64 грн. покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.

"Государственная поддержка должна быть справедливой и направленной на тех, кто действительно в ней нуждается. Те, кто не может позволить оплачивать услуги по электроснабжению по новому тарифу, будут получать помощь от государства - адресные субсидии", – подчеркнул министр энергетики.

При среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт*ч платежка за электроэнергию вырастет на 285 гривен.

Повышение тарифов должно увеличить поступления в бюджеты "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Средства израсходуют, в частности, на восстановление после российских атак. При этом на графики отключения электроэнергии размер тарифов никак не может повлиять. На восстановление требуются миллиарды долларов и около двух лет.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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