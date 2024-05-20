Сколько еще будут продолжаться отключения света: ответ "Укрэнерго"

Украинцам нужно быть готовыми к тому, что отключения света могут длится все лето и даже осень. На этой неделе (с 20 мая) графики отключений электроэнергии точно будут.

Об этом сказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона в воскресенье, 19 мая. По его словам, на то, чтобы возобновить генерацию, нужны месяцы.

Это при условии, если не будет новых массовых ракетных ударов российских оккупантов по энергетике.

"При данных условиях свет будут выключать, пока не возобновится генерация. А это займет месяцы и то при условии, что не будет новых обстрелов", – сказал Кудрицкий.

По его словам, сейчас в Украине сильный дефицит производства энергии. Электростанции после атак России ракетами сильно повреждены.

"Мы сейчас в такой ситуации, когда у нас очень сильный дефицит именно производства энергии. Электростанции невозможно быстро восстановить после таких тяжелых повреждений ракетами. Поэтому дефицит будет время от времени возникать. Нам всем нужно быть к этому готовыми", — подытожил он.

Напомним, что в "Укрэнерго" предупредили, что 20 мая в Украине снова будут действовать графики почасовых отключений. Промышленные и бытовые потребители во всех регионах Украины будут оставаться без света с 18:00 до 24:00.

В НЭК также ранее объяснили, что они только объявляют о возможном введении ограничений и устанавливают лимиты потребления. А вот сами графики отключений света для потребителей разрабатывают, публикуют и применяют облэнерго – разные в каждом регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров посоветовал украинцам подключиться к интернет-провайдерам, использующим технологию xPON – это обеспечит бесперебойный доступ к сети в течение 72 часов в отсутствие света.

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