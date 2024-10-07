Украинцам озвучили стоимость 1 кВт*ч в октябре: сколько нужно будет платить за свет

В октябре для украинцев будет действовать тот же тариф на электроэнергию, что и раньше – 4,32 грн/кВт*ч. Ожидается, что таким он будет еще длительное время – по крайней мере, до 1 мая 2025 года.

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Об этом говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко. В документе отмечается: тариф закреплен постановлением правительства.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания ОЗП 2024/25 гг. тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", – говорится в документе.

Какими будут тарифы на газ в октябре

За газ же украинцы заплатят за октябрь также по старым тарифам. К примеру, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн.

Как рассказали в ГазПравде, в зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн. При этом некоторые поставщики предлагают еще и месячную цену, которая "может колебаться в зависимости от месяца". Так:

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

"ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 14,99 грн за кубометр);

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 14,99 грн за кубометр).

"Кабинет министров официально продлил действие спецобязанностей (ПСО) по поставкам газа. Согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона, то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторов газораспределительных систем", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут сэкономить на оплате счета за электроэнергию значительную сумму – более 430 грн. Причем это будет легально и без каких-либо нарушений. Для этого достаточно обратиться к поставщику тока и установить двухтарифный счетчик "день-ночь". После этого за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

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