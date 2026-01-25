Сколько часов без света ожидать киевлянам на следующей неделе: эксперты дали неутешительный прогноз

Ситуация с электроснабжением в Киеве остается крайне сложной, однако уже на следующей неделе возможен переход к прогнозируемым графикам с около 12 часами света в сутки, но только при условии отсутствия новых атак. Полностью отказаться от отключений в ближайшее время не удастся, но стабилизация режима станет первым шагом к облегчению.

Об этом рассказали энергетические эксперты в комментарии Telegraf. Для части жителей столицы графики стали условными – свет может появляться и исчезать без предупреждения из-за экстренных аварийных ограничений .

Энергетики работают круглосуточно, чтобы стабилизировать систему и вернуть город хотя бы к прогнозируемому режиму. По состоянию на конец января ситуация в энергосистеме столицы остается критической. В худшие дни света нет по 16 часов в сутки и более, это означает, что город фактически находится в сценарии максимального дефицита электроэнергии, когда система работает на пределе возможностей.

По данным Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, над восстановлением электро- и теплоснабжения работали более 160 ремонтных бригад. Энергетики внедряют ряд технических решений, которые должны позволить перейти от экстренных отключений к жестким, но прогнозируемым графикам. Основная цель – стабилизировать систему уже в ближайшие дни.

Председатель Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра отмечает, что давать точные прогнозы сейчас чрезвычайно сложно, ведь ключевым фактором остается ситуация с безопасностью. "На следующей неделе должно быть легче, лишь бы только россияне снова не нанесли массированных ударов по энергетике", – отмечает эксперт.

По его словам, даже незначительные новые повреждения могут мгновенно разрушить хрупкий баланс в системе, над которым сейчас работают энергетики. При оптимистическом сценарии Киев уже на следующей неделе может перейти на графики с нагрузкой в 3–3,5 очереди, это будет означать около 12 часов со светом в сутки.

Александр Голиздра отмечает, что такой режим будет несколько жестче, чем до новогодних праздников, но значительно лучше нынешнего аварийного состояния. Подобные прогнозы подтверждает и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его оценкам, примерно через 5-7 дней в столице можно ожидать возвращения к четким графикам, если не будет новых атак.

Он также обращает внимание на температурный фактор, ведь более теплая погода снижает нагрузку на систему, что может добавить до полутора-двух часов электроснабжения в сутки. В то же время эксперт отмечает, что это не решает проблему системно.

Ключевая причина нынешних проблем – почти полное отсутствие собственной генерации в пределах города. По словам Харченко, столичная генерация или уничтожена, или повреждена настолько, что быстрое восстановление невозможно.

В результате Киев полностью зависит от электроэнергии, поступающей извне, а внешние сети передачи также получили серьезные повреждения. Именно поэтому любые аварии или дефицит в общенациональной системе больнее всего бьют именно по столице.

Даже при самых благоприятных условиях полностью отказаться от графиков отключений в ближайшие месяцы не получится. По словам Голиздры, восстановление сетей передачи и распределения до состояния, близкого к довоенному, требует как минимум нескольких месяцев.

Еще сложнее прогнозировать сроки восстановления генерации – это также длительный процесс, который измеряется месяцами, а не неделями. Поэтому главная задача на этот период – сделать отключения предсказуемыми и менее болезненными для жителей.

В Украине действует система с шестью очередями отключений. Количество задействованных очередей зависит от объема дефицита электроэнергии:

1 очередь до 4 часов без света в сутки;

до 4 часов без света в сутки; 2 очереди до 8 часов без света;

до 8 часов без света; 3 очереди около 12 часов без электроэнергии.

Когда вводятся 5-6 очередей одновременно, это означает критическое состояние энергосистемы. Графики становятся непредсказуемыми, а света может не быть более 16 часов подряд, именно в таком режиме Киев живет сейчас.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, уже несколько недель украинцы в ряде регионов живут в режиме аварийных отключений электроэнергии. От "обычных" – почасовых отключений их отличает неопределенное время действия: свет подают только после стабилизации ситуации. Поэтому подготовиться к возможным затяжным блэкаутам будет не лишним даже тем, кого масштабные отключения пока не затронули.

