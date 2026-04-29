Сколько будут платить украинцы за газ с 1 мая: в "Нафтогазе" приняли тариф

Компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год – до 30 апреля 2027 года. Итак, к этому времени клиенты компании, которых 98% от общего количества домохозяйств Украины будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр.

Видео дня

Об этом сообщает сайт"Нафтогаза". Это решение компании поставило точку в дискуссиях о пересмотре тарифов для населения, которые в последнее время активно велись.

Почему велись споры о повышении цен на газ

Срок действия предыдущего тарифа "Фиксированный" от "Нафтогаза" завершался 30 апреля 2026 года. Однако пересматривать цены во время военного положения нельзя по закону. В то же время и в правительстве, и в "Нафтогазе" понимают, что в мирное время удерживать нынешние цены не удастся.

Дополнительным фактором напряжения является позиция международных партнеров, в частности МВФ. Программа сотрудничества предусматривает постепенную отмену моратория на повышение тарифов и переход к рыночному ценообразованию, поскольку нынешняя схема, когда государство компенсирует разницу между дорогой закупкой и дешевой продажей газа из бюджета, является экономически неэффективной.

Какой может быть цена после войны никто даже не считал. Сравнивать с ценами в ЕС или на открытом рынке нецелесообразно. Часть потребности в газе покрывает собственная добыча, она требует значительных инвестиций, особенно с учетом атак агрессора на газовую инфраструктуру.

Какие нововведения ждут украинцев с октября в платежках за газ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) внедряет единый стандарт квитанций. Цель нововведения избежать путаницы и разночтений, с которыми часто сталкиваются потребители.

Введение новых правил произойдет не сразу. Для операторов предусмотрен переходный период, в течение которого они должны адаптировать свои системы к обновленным требованиям. А уже в октябре украинцы начнут получать обновленные платежки за газ.

Среди нововведений:

появится больше деталей – информация будет структурирована, чтобы люди могли четко видеть, за что именно они платят, как формируется сумма и какие услуги входят в счет;

возможность получать объединенную квитанцию – платеж за поставку газа и его распределение можно будет видеть в одном документе, а не в двух разных, что ранее вызывало критику потребителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!