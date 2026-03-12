Ситуация в энергетике кардинально изменилась: в Украине переписали графики отключений света
В четверг, 12 марта, в Украине снова применяются графики почасовых отключений электроэнергии, причем по всей Украине. Важный нюанс – свет отключать будут только вечером с 17:00 до 23:00. То есть география ограничений расширилась, а продолжительность уменьшилась. Это связано с изменением причины отключений – теперь главная проблема не в передаче тока в отдельные области, а в ее дефиците в отдельные часы.
Об общей ситуации сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения света в Украине 12 марта: главное
- Вследствие российских атак на энергообъекты в прифронтовых регионах на утро были обесточены потребители в Харьковской и Запорожской областях.
- Во всех регионах Украины, в том числе в Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, где уже некоторое время не было ограничений, действуют графики почасовых отключений для населения с 17:00 до 23:00.
- В то же время будут применены графики ограничения мощности для промышленности.
- При этом в Одессе и некоторых райцентрах области сих пор введены аварийные отключения, там графики не действуют.
- Ситуация с отключениями может меняться в течение дня, потому украинцам рекомендуется следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго (все ссылки – на это странице ниже).
- Пользование мощными электроприборами советуют перенести на дневные часы – с 11:00 до 16:00.
Отключения электроэнергии в регионах: какие графики действуют
Киев
В столице все еще применяют индивидуальные графики отключений света, так что обычные графики и очереди не действуют. Узнать расписание ограничений можно, указав свой адрес на сайте компании, в чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", а также в приложении "Киев Цифровой". Предполагается, что раньше апреля столица не вернется к обычному режиму ограничений.
Киевская область
Отключения запланированы не для всех групп. Обесточивания будут по 2 часа.
Одесская область
В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. В остальной области – почасовые обесточивания. График нужно узнавать по конкретному адресу на сайте "ДТЭК Одесские электросети".
Полтавская область
Графики применяются в объеме 1-1,5 очередей. Наибольший объем отключений (1,5 очереди) запланирован на пиковые часы с 19:00 по 21:00.
Львовская область
Отключения запланированы для половины групп. Света не будет по два часа.
Ивано-Франковская область
Закарпатская область
Как сообщал OBOZ.UA, в Украину пришло долгожданное весеннее потепление, что означает постепенное завершение отопительного сезона. Учитывая это, три областных центра – Львов, Черновцы и Николаев – переходят в режим ночного отопления.
