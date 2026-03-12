Ситуация в энергетике кардинально изменилась: в Украине переписали графики отключений света

В четверг, 12 марта, в Украине снова применяются графики почасовых отключений электроэнергии, причем по всей Украине. Важный нюанс – свет отключать будут только вечером с 17:00 до 23:00. То есть география ограничений расширилась, а продолжительность уменьшилась. Это связано с изменением причины отключений – теперь главная проблема не в передаче тока в отдельные области, а в ее дефиците в отдельные часы.

Об общей ситуации сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения света в Украине 12 марта: главное

Вследствие российских атак на энергообъекты в прифронтовых регионах на утро были обесточены потребители в Харьковской и Запорожской областях.

в прифронтовых регионах на утро были обесточены потребители в Харьковской и Запорожской областях. Во всех регионах Украины, в том числе в Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, где уже некоторое время не было ограничений, действуют графики почасовых отключений для населения с 17:00 до 23:00.

для населения с 17:00 до 23:00. В то же время будут применены графики ограничения мощности для промышленности.

При этом в Одессе и некоторых райцентрах области сих пор введены аварийные отключения, там графики не действуют.

и некоторых райцентрах области сих пор введены отключения, там графики не действуют. Ситуация с отключениями может меняться в течение дня, потому украинцам рекомендуется следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго (все ссылки – на это странице ниже).

Пользование мощными электроприборами советуют перенести на дневные часы – с 11:00 до 16:00.

Отключения электроэнергии в регионах: какие графики действуют

Киев

В столице все еще применяют индивидуальные графики отключений света, так что обычные графики и очереди не действуют. Узнать расписание ограничений можно, указав свой адрес на сайте компании, в чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", а также в приложении "Киев Цифровой". Предполагается, что раньше апреля столица не вернется к обычному режиму ограничений.

Киевская область

Отключения запланированы не для всех групп. Обесточивания будут по 2 часа.

Одесская область

В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. В остальной области – почасовые обесточивания. График нужно узнавать по конкретному адресу на сайте "ДТЭК Одесские электросети".

Полтавская область

Графики применяются в объеме 1-1,5 очередей. Наибольший объем отключений (1,5 очереди) запланирован на пиковые часы с 19:00 по 21:00.

Львовская область

Отключения запланированы для половины групп. Света не будет по два часа.

Ивано-Франковская область

Закарпатская область

Где смотреть график отключений света в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

