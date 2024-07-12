Ситуация со светом улучшится в ближайшее время: эксперты озвучили сдержанный прогноз

Ситуация с электроснабжением в Украине может улучшиться в августе, когда из ремонта выйдут атомные блоки, а сентябрь и октябрь обещают быть с наименьшими отключениями. Дефицит электроэнергии может начать уменьшаться уже в ближайшие 10 дней благодаря спаду жары и завершению ремонта блока АЭС.

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Об этом сообщила бывший советник министра энергетики Лана Зеркаль в интервью СМИ. По ее словам, июль особенно тяжелый период для энергетической системы страны.

Она подчеркнула, что август может стать немного более легким месяцем, поскольку из ремонта выйдут атомные блоки. Это позволит снизить нагрузку на систему и обеспечить более стабильное электроснабжение.

"В августе должно стать немного легче – выйдут из ремонта атомные блоки. Сентябрь-октябрь будут месяцами с наименьшими отключениями, если не будет никаких дополнительных разрушений. А потом будет зимний период, и ждать какого-либо облегчения пока неоткуда", – сказала она.

В частности, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что дефицит электроэнергии может начать уменьшаться уже в ближайшие 10 дней. По его словам, улучшение связано со спадом жары и выведением из ремонта блока атомной электростанции.

"Дефицит еще продлится около 10 дней, а потом должен начать уменьшаться. Во-первых, будет спадать жара, во-вторых, планируется выведение из ремонта блока АЭС", – заявил Омельченко. Энергетическая ситуация в Украине зависит от нескольких ключевых факторов:

ремонт и обслуживание атомных блоков: вывод из ремонта атомных блоков позволит увеличить производство электроэнергии и уменьшить дефицит. Это немаловажный фактор, который может стабилизировать энергетическую систему в осенние месяцы;

вывод из ремонта атомных блоков позволит увеличить производство электроэнергии и уменьшить дефицит. Это немаловажный фактор, который может стабилизировать энергетическую систему в осенние месяцы; температурные условия: снижение температуры будет способствовать уменьшению нагрузки на систему, поскольку потребление электроэнергии для кондиционирования уменьшится;

снижение температуры будет способствовать уменьшению нагрузки на систему, поскольку потребление электроэнергии для кондиционирования уменьшится; инфраструктурные разрушения: отсутствие дополнительных разрушений инфраструктуры позволит избежать новых проблем со снабжением электроэнергией. Тем не менее зимний период остается самым сложным и значительных улучшений в это время ожидать не стоит.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве возможны более жесткие отключения электроэнергии. В лучшем сценарии свет четыре часа днем и четыре часа ночью. Речь идет о ситуации в ближайшие дни, к концу месяца ситуация может измениться.

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