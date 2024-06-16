Ситуация с отключениями электроэнергии изменилась: будет ли свет в Украине 16 июня

16 июня в Украине отменили применение отключений электроэнергии. Таким образом, предварительно жители городов и областей будут оставаться со светом до полуночи.

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Об этом сообщили в ДТЭК. "Приятные новости. Согласно информации от "Укрэнерго", воскресенье должно пройти без отключений электричества", – говорится в сообщении.

Это подтвердил и генеральный директор холдинга YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook, он призвал украинцев экономить электроэнергию. "На завтра отключений не планируется. Но не забывайте экономить", – отмечал он.

Традиционно на выходных потребление электроэнергии в Украине сильно снижается. Но населению следует учитывать, что ситуация с электроэнергией зависит от ракетных обстрелов инфраструктуры энергосистемы и объемов потребления пользователями. Поэтому следует следить за объявлениями от поставщиков коммунальных услуг.

Ранее OBOZ.UA сообщал, почему полностью отказаться от отключения электроэнергии в Украине удастся нескоро. Как отметил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, для восстановления и перестройки поврежденной российскими обстрелами энергосистемы понадобится длительное время.

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