Ситуация с электроснабжением в Украине изменилась: будут ли отключать электричество 4 июля

Несмотря на аварийные отключения электроэнергии 3 июля из-за жары и повышенной нагрузки на сети, на 4 июля никаких ограничений для потребителей не прогнозируется. В то же время украинцев призывают экономно использовать электроэнергию, особенно в вечерние часы, чтобы помочь сохранить стабильную работу энергосистемы.

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Об этом сообщило "Укрэнерго". По данным энергетиков, в пятницу, 4 июля, применение графиков почасовых или аварийных отключений электроэнергии не планируется.

По текущим прогнозам, потребители по всей стране должны получать электроэнергию без введения ограничений. Однако в компании отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной. В случае изменений, связанных с техническими проблемами или новыми российскими атаками, информация может оперативно обновляться.

Украинцев призывают экономить электроэнергию

Несмотря на положительный прогноз, энергетики подчеркивают, что экономное использование электроэнергии остается очень важным. Владельцам энергоемкой бытовой техники рекомендуют переносить её использование на дневной период – с 11:00 до 16:00, когда нагрузка на систему ниже.

В то же время в вечерние часы, когда потребление традиционно достигает максимума, украинцев просят максимально экономно пользоваться электроэнергией. Особенно это касается периода примерно с 16:00 до 23:00, когда нагрузка на энергосистему максимальна. Специалисты отмечают, что даже незначительное сокращение потребления в часы пиковой нагрузки помогает поддерживать стабильную работу сети и снижает риск введения аварийных ограничений.

Какой может быть ситуация летом

В то же время эксперты предупреждают, что текущая стабилизация не означает полного исчезновения рисков. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что дальнейшее развитие ситуации в энергосистеме будет зависеть прежде всего от двух факторов — интенсивности российских атак на энергетическую инфраструктуру и погодных условий.

По его словам, существует три возможных сценария. Оптимистический предполагает отсутствие масштабных обстрелов и сильной жары. В таком случае возможный дефицит мощности не превысит 1 ГВт и будет ощутим лишь в вечерние часы пикового потребления. Для большинства украинцев это не приведет к существенным ограничениям.

Базовый сценарий, который эксперт считает наиболее вероятным, предполагает умеренные российские атаки и обычные летние температуры. В таких условиях возможны плановые отключения по графикам продолжительностью около двух-трех часов в сутки, преимущественно в вечернее время.

Наихудший вариант развития событий связан с сочетанием длительной аномальной жары и новых массированных ударов по ключевым объектам энергетической инфраструктуры. В таком случае продолжительность отключений может увеличиться примерно до четырех часов в сутки. Отдельно эксперты обращают внимание, что наиболее уязвимыми остаются Харьков, Одесса и Киев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европа переживает уже третью волну жары 2026 года, а температура в отдельных странах может достичь +43 °C. Из-за массового использования кондиционеров резко растет потребление электроэнергии, что повышает риски аварий и локальных отключений электроэнергии, особенно в странах Средиземноморья.

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