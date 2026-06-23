Жара в Европе грозит отключениями электроэнергии: какие страны в зоне риска и чего ожидать в Украине

Европа переживает уже третью волну жары в 2026 году, а температура в отдельных странах может достичь +43 °C. Из-за массового использования кондиционеров резко растет потребление электроэнергии, что повышает риски аварий и локальных обесточиваний, особенно в странах Средиземноморья. В Украине же масштабных блэкаутов пока не прогнозируют, но при температуре выше +35°C временные отключения света почти неизбежны, считают эксперты.

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О европейских проблемах пишет Euronews, а прогнозы для украинцев озвучил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. OBOZ.UA сравнил энергетические ожидания для Украины и стран ЕС и выбрал главное.

Какие страны Европы рискуют больше всего

Исследование Compare the Market, охватившее 85 стран мира, показало, что больше всего потребление электроэнергии во время экстремальной жары растет в Греции. Там спрос увеличивается почти на 39%.

Именно страны Южной Европы больше всего зависят от кондиционирования воздуха во время летней жары, поэтому нагрузка на сети там растет быстрее всего. В число стран с наибольшим приростом потребления в целом вошли:

Греция – +38,6%;

Черногория – +22,5%;

Турция – +21,9%;

Хорватия – +17,8%;

Италия – +14,2%;

Испания – +8,9%.

Кроме того, высокие температуры также прогнозируются в Великобритании, Германии, Испании, Португалии и Швейцарии. В ряде стран уже закрывают школы, сокращают движение общественного транспорта и вводят дополнительные ограничения для населения.

В то же время энергетики готовятся к резкому росту нагрузки на сети. Отдельно аналитики оценили среднюю продолжительность перебоев с электроснабжением. Среди европейских стран самые длительные отключения фиксируются в Венгрии, Словении и Греции.

Чего ожидать Украине

В Украине ситуация с погодой пока выглядит более стабильной, однако риски существуют из-за повреждения Россией электросетей. Харченко предупредил, что проблемы могут возникнуть во время длительных волн жары с температурой свыше +35 °C.

Именно после этой отметки резко увеличивается использование кондиционеров, что создает дополнительную нагрузку на сеть. Наибольшие риски эксперт видит в Киеве, Одессе и Кривом Роге, где потребление традиционно является одним из самых высоких.

В то же время масштабных блэкаутов или длительных графиков отключений пока не прогнозируют. Ситуация будет зависеть от:

погоды;

уровня потребления;

темпов восстановления поврежденных генерирующих мощностей;

возможных новых атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

Дополнительным фактором остается ремонтная кампания на атомных энергоблоках. Энергетики рассчитывают вернуть основные мощности в строй именно в июле-августе, когда нагрузка на систему традиционно достигает летнего пика.

Почему жара угрожает энергосистемам не только в Украине

Во время волн жары резко увеличивается использование кондиционеров, вентиляторов и другой техники для охлаждения помещений. По данным Международного энергетического агентства, именно системы охлаждения уже потребляют около 7% всей электроэнергии в мире.

Показательной стала ситуация во Франции летом 2025 года. Во время предыдущей волны жары вечернее потребление электроэнергии в стране было на 25% выше среднего показателя для этого периода года, хотя уровень использования кондиционеров там значительно ниже, чем во многих других странах.

Если спрос на электроэнергию превышает возможности генерации или пропускную способность сетей, возрастает риск аварий и отключений. Особенно уязвимыми становятся регионы со старой инфраструктурой или недостаточными резервными мощностями.

Помогает ли Европе зеленая энергетика

В прошлом году во время волны жары в ЕС именно солнечная генерация помогла избежать серьезных проблем с балансом системы. По данным аналитического центра Ember, в пиковые дни солнечные электростанции обеспечивали до 50 ГВт мощности только в Германии.

В некоторые часы солнце покрывало до 39% всех потребностей страны в электроэнергии. Дополнительную роль сыграли аккумуляторные системы и гидроаккумулирующие станции, которые накапливали избыток генерации днем и отдавали его вечером.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Украина переходит к модели "энергетических сот" – системе, в которой каждый элемент способен работать автономно и обеспечивать функционирование региона даже в случае повреждения других частей сети. В перспективе для потребителей это должно сократить количество и продолжительность отключений света.

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