Ситуация нестабильная, графики отключений будут действовать целые сутки: что происходит в энергетике 24 февраля

В большинстве регионов Украины 24 февраля действуют почасовые отключения электричества. Причина – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему. При этом энергетики предупреждают: графики будут действовать круглые сутки, но поскольку ситуация в системе нестабильная, время и объем отключений могут меняться в течение суток.

Об общей ситуации сообщают в "Укрэнерго", а детали публикуют облэнерго и местные власти. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 24 февраля: главное

Продолжается ликвидация последствий предыдущих атак на энергосистему.

Для бытовых потребителейй действуют графики почасовых отключений электроэнергии . Для промышленности и бизнеса – графики ограничения мощности.

. Для – графики ограничения мощности. В связи с тем, что графики и режим отключений могут меняться в течение дня, нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

Отключения света по областям: какие графики 23 февраля

Киев

Действуют индивидуальные временные графики. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди не действуют.

Киевская область

"По приказу НЭК "Укрэнерго" сегодня 24.02.2026 г. действуют стабилизационные отключения электроэнергии", – сообщили в ДТЭК Киевские региональные электросети.

Полтавская область

Почасовые графики введены в объеме 1,5-4 очередей, самый жесткий режим – с 08:00 по 20:00.

Одесская область

Частично обесточены Одесский район области, а также в Киевский район города Одессы. На территории области действуют графики стабилизационных отключений. В Одессе и некоторых районных центрах – экстренные отключения вне графика.

Где смотреть график отключений для своего региона

В целом, отмечают энергетики, ситуация в энергосистеме может измениться. А потому время и объем применения отключений по своему адресу следует узнавать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в целом уже несколько недель в Украине ежедневно применяют масштабные отключения электроэнергии. При этом, предупреждают энергетики, графики могут неожиданно меняться – поскольку общая ситуация остается непредсказуемой. А потому подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

В частности, на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А кроме того, продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.

