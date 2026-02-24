Ситуация нестабильная, графики отключений будут действовать целые сутки: что происходит в энергетике 24 февраля
В большинстве регионов Украины 24 февраля действуют почасовые отключения электричества. Причина – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему. При этом энергетики предупреждают: графики будут действовать круглые сутки, но поскольку ситуация в системе нестабильная, время и объем отключений могут меняться в течение суток.
Об общей ситуации сообщают в "Укрэнерго", а детали публикуют облэнерго и местные власти. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии 24 февраля: главное
- Продолжается ликвидация последствий предыдущих атак на энергосистему.
- Для бытовых потребителейй действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Для промышленности и бизнеса – графики ограничения мощности.
- В связи с тем, что графики и режим отключений могут меняться в течение дня, нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
Отключения света по областям: какие графики 23 февраля
Киев
Действуют индивидуальные временные графики. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди не действуют.
Киевская область
"По приказу НЭК "Укрэнерго" сегодня 24.02.2026 г. действуют стабилизационные отключения электроэнергии", – сообщили в ДТЭК Киевские региональные электросети.
Полтавская область
Почасовые графики введены в объеме 1,5-4 очередей, самый жесткий режим – с 08:00 по 20:00.
Одесская область
Частично обесточены Одесский район области, а также в Киевский район города Одессы. На территории области действуют графики стабилизационных отключений. В Одессе и некоторых районных центрах – экстренные отключения вне графика.
Где смотреть график отключений для своего региона
В целом, отмечают энергетики, ситуация в энергосистеме может измениться. А потому время и объем применения отключений по своему адресу следует узнавать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе:
Как сообщал OBOZ.UA, в целом уже несколько недель в Украине ежедневно применяют масштабные отключения электроэнергии. При этом, предупреждают энергетики, графики могут неожиданно меняться – поскольку общая ситуация остается непредсказуемой. А потому подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.
В частности, на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А кроме того, продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.
