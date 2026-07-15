Счета за отопление могут уменьшиться: народные депутаты проголосовали за новые правила

В Украине приняли закон, предусматривающий поэтапную установку индивидуальных тепловых пунктов в домах с централизованным отоплением. Благодаря автоматической регулировке подачи тепла его потребление может сократиться на 15-30%, что в перспективе может снизить счета украинцев.

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Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий. Речь идет о законопроекте №14067 о поддержке развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения. Во втором чтении и в целом документ поддержали 243 народных депутата ( именное голосование – по ссылке). По фракциям и группам голоса распределились следующим образом:

"Слуга народа" – 175;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батькивщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 12;

"Доверие" – 16;

"За будущее" – 9;

"Голос" – 12;

"Восстановление Украины" – 11;

внефракционные – 8.

Почему счета за отопление могут стать меньше

Главное нововведение касается индивидуальных тепловых пунктов, или ИТП. Такое оборудование устанавливается непосредственно в доме и позволяет регулировать количество тепла, поступающего в него из централизованной системы. Фактически дом сможет потреблять столько тепловой энергии, сколько необходимо с учетом температуры на улице и реальных потребностей потребителей.

Например, при потеплении система будет автоматически уменьшать подачу тепла. Отмечается, что это должно решить распространенную проблему, когда на улице температура повышается, но батареи в квартирах остаются слишком горячими, а жильцам приходится открывать окна.

В Минразвития объясняют, что благодаря ИТП дом не получает лишнего тепла и потребляет меньше энергии. По оценкам ведомства, использование такого оборудования позволяет сократить потребление тепловой энергии в среднем на 15-30%. Соответственно, снижение фактического потребления тепла в перспективе может отразиться и на расходах жильцов на отопление.

Впрочем, это не означает автоматического снижения каждой платіжки сразу после вступления закона в силу. Конечная сумма будет зависеть от тарифа, характеристик конкретного дома, объемов потребления тепловой энергии и эффективности работы установленного оборудования.

Как будут работать индивидуальные тепловые пункты

ИТП фактически становится автоматическим регулятором между централизованной теплосетью и внутридомовой системой отопления. Оборудование отслеживает температуру снаружи и соответственно изменяет параметры подачи тепла в дом. Чем теплее на улице, тем меньше тепловой энергии требуется зданию.

Такой механизм должен сделать потребление ресурса более управляемым. Вместо постоянного поступления избыточного тепла дом будет получать его в соответствии с фактической потребностью. Помимо экономии энергии, в Минразвития ожидают сокращения потерь и улучшения качества услуг централизованного теплоснабжения.

Когда новые правила вступят в силу

Закон предусматривает поэтапное внедрение механизма установки индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, подключенных к системам централизованного теплоснабжения. При этом соответствующее требование не вступит в силу немедленно. Его применение отложено до окончания военного положения.

Согласно принятым нормам, условие об установке ИТП вступит в силу через шесть месяцев после прекращения или отмены правового режима военного положения. Таким образом, массового обязательного переоборудования домов в ближайшее время закон не предусматривает. Переход к новой системе должен происходить поэтапно.

Не во всех домах придется устанавливать новое оборудование

Важное уточнение касается домов, где индивидуальные тепловые пункты уже работают. Совладельцам многоквартирных домов и застройщикам, которые ранее установили ИТП,повторно покупать или монтировать такое оборудование не нужно.

Кроме того, законодатели учли, что не каждое здание в Украине технически приспособлено для установки индивидуального теплового пункта. Если в доме отсутствует техническая возможность для монтажа ИТП, требование об его установке на такое здание не будет распространяться.

Отдельный раздел закона касается формирования тарифов на тепловую энергию. Документ предусматривает возможность включения затрат на установку индивидуальных тепловых пунктов в тариф на тепловую энергию.

Таким образом, закон не гарантирует, что модернизация системы будет полностью бесплатной для потребителей. Механизм финансирования ИТП может предусматривать учет соответствующих расходов при формировании тарифов. В то же время ожидается, что после установки оборудования сокращение фактического потребления тепловой энергии может компенсировать часть затрат благодаря более экономному использованию ресурса.

Значительная часть систем централизованного теплоснабжения в украинских городах нуждается в модернизации. Из-за устаревшего оборудования и недостаточного регулирования дома могут потреблять больше тепловой энергии, чем им фактически требуется.

Индивидуальные тепловые пункты должны позволить регулировать потребление непосредственно на уровне конкретного здания. Таким образом, два соседних дома потенциально смогут получать разный объем тепла в зависимости от их реальных потребностей, характеристик и погодных условий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине владельцам поврежденного или уничтоженного в результате войны жилья, где невозможно безопасно пользоваться газом, не будут начислять плату за его распределение. На период отсутствия возможности потреблять газ таких граждан также освободят от ежемесячной передачи показаний счетчика, а в определенных законом случаях — и от платы за техническое обслуживание газовых систем.

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